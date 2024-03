Silber - Bodenbildung als Brustlöser

„Volatil, aber unter dem Strich seitwärts“ – so lässt sich die Kursentwicklung des Silberpreises in den letzten Jahren treffend zusammenfassen. Aktuell gibt es einen Hoffnungsschimmer, und zwar, dass der Rücksetzer an den ehemaligen Abwärtstrend seit 2021 die Basis für eine untere Umkehr darstellt (siehe Chart). Als Katalysator in Sachen „Trendwende zum Besseren“ dürften dabei die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 22,93/23,26 USD) fungieren. Interessant ist in diesem Kontext, dass auch die 200-Wochen-Linie als langfristiger gleitender Durchschnitt in diesem Dunstkreis verläuft (23,33 USD). Deshalb definieren wir einen Spurt über die angeführten Glättungslinien als einen besonderen Befreiungsschlag. Aus der Höhe der beschriebenen Bodenbildung ergibt sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 1,40 USD, womit die horizontalen Barrieren bei rund 25 USD wieder auf die Agenda rücken. Die positiven Divergenzen seitens des RSI und des MACD machen derzeit zusätzlichen Mut. In die gleiche Kerbe schlagen aktuell die CoT-Daten, welche einen deutlichen Rückgang der spekulativen Longpositionen zeigen.

Silber (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

