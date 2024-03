Trading-Chance Tesla: Jetzt ist der Weg für den nächsten Abwärtsimpuls frei

Werbung

Die Neuzulassungen für vollelektrische Fahrzeuge brechen ein. Dadurch sinken die Verkaufspreise und mit ihnen die Gewinnmargen. Auch, wenn Tesla zu denjenigen Unternehmen gehört, die das erst einmal nicht existenziell bedroht: Das Aufwärtspotenzial der Aktie nach oben wird dadurch deutlich begrenzt, das nach unten indes nicht: Eine Trading-Chance Short.

Bis Ende 2021 hatte die Tesla-Aktie noch den Ruf, zu den wenigen „Unfallbaren“ zu gehören, unterfüttert von einem stetig steigenden Unternehmensgewinn. Das hat sich mittlerweile deutlich geändert. Und auch die Kursziele der Analysten rutschen sukzessive ab. Vor einem halben Jahr lag das durchschnittliche Kursziel der Experten immerhin noch bei 245 US-Dollar, mittlerweile sind es nur noch 190 US-Dollar. Und es könnte leicht noch weiter abwärts gehen, denn:

In den letzten beiden Quartalen passierte, womit man seitens der Bullen nicht gerechnet hatte: Tesla verfehlte in beiden Fällen die durchschnittliche Gewinnerwartung der Analysten. Und für die Anfang April anstehenden Ergebnisse des ersten Quartals könnte es genauso kommen, denn jetzt wirkt die Perspektive für die Elektrofahrzeug-Branche wie auf den Kopf gestellt: Förderungen werden gestrichen, zugleich nimmt der politische Wille, die Elektromobilität auszubauen, ab. Die Absatzzahlen brechen in einigen wichtigen Absatzmärkten wie den USA, China und Deutschland ein … und das ist für Tesla hoch problematisch.

Denn auch, wenn die operative Marge hier im Vergleich zu den Massenherstellern recht hoch ist, ist sie doch fragil, weil die Absatzzahlen relativ zu anderen Unternehmen niedrig genug sind, um die Marge rasant und weit zu drücken, wenn die Preise gesenkt werden müssen. Und eben dieses Szenario taucht jetzt am Horizont auf. Hinzu kommen Rückrufaktionen und der Umstand, dass das Werk in Grünheide bislang unrund läuft - das dürfte bärische Trader ebenso anlocken wie die charttechnische Konstellation:

Gap geschlossen und an wichtiger Widerstandszone abgewiesen

Nach den enttäuschenden Ergebnissen im Oktober mit der Quittung in Form eines „Gap Down“, d.h. einer Abwärts-Kurslücke, wiederholte sich dieses Bild im Januar als Reaktion auf die erneute Enttäuschung bei den Ergebnissen des vierten Quartals. Die darauffolgende Gegenbewegung fiel nicht nur relativ schmalbrüstig aus, sondern stoppte nunmehr auch unterhalb einer markanten, charttechnischen Widerstandszone:

Die Tesla-Aktie versuchte sich zuletzt mehrere Tage vergebens an der Widerstandszone zwischen 206 und 212 US-Dollar und drehte dort am Montag scharf nach unten ab. Durch die Gegenbewegung nach oben wurde dabei die Abwärts-Kurslücke des Januars fast punktgenau geschlossen, so dass die Vorlage für einen neuen Abwärtsimpuls perfekt ist, nicht zuletzt mit Blick auf die durch die vorherige Gegenbewegung wieder nah an den überkauften Bereich herangelaufenen markttechnischen Indikatoren. Das ermöglicht eine Positionierung auf der Short-Seite mit einem Stop Loss knapp über dieser Widerstandszone … denn sollte diese doch noch klar überboten werden, wäre das aktuelle Short-Setup umgehend vom Tisch.

Ein Short-Trade setzt auf das nächste „Bein“ des Abwärtstrends

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 246,156 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,0. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 216 US-Dollar platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0850 US-Dollar pro Euro einem Kurs von ca. 2,70 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Tesla lautet HS40X3.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 205,69 US-Dollar, 207,79 US-Dollar, 212,36 US-Dollar

Unterstützungen: 175,01 US-Dollar, 163,91 US-Dollar, 152,37 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Tesla

Basiswert Tesla WKN HS40X3 ISIN DE000HS40X30 Basispreis 246,156 US-Dollar K.O.-Schwelle 246,156 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 2,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

