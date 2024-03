EQS-News: Smartbroker Holding AG: Einladung zur Präsentation der operativen Kennzahlen für Februar 2024

EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Monatszahlen

Smartbroker Holding AG: Einladung zur Präsentation der operativen Kennzahlen für Februar 2024



06.03.2024 / 10:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Smartbroker Holding AG: Einladung zur Präsentation der operativen Kennzahlen für Februar 2024 Berlin, 6. März 2024 Sehr geehrte Damen und Herren, seit Anfang des Jahres gibt die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, FSE: SB1) jeden Monat operative Kennzahlen für ihre beiden Geschäftsbereiche Transaktion[1] und Media[2] heraus. Am kommenden Montag wird die Gesellschaft auf ihrer Investor-Relations-Webseite die operativen Kennzahlen für Februar 2024 veröffentlichen. Die Vorstandsmitglieder André Kolbinger (CEO) und Roland Nicklaus (CFO) werden die neuen Zahlen am gleichen Tag im Rahmen einer virtuellen Video-Konferenz erläutern. Außerdem wird Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG, ein Update zur gegenwärtigen Situation beim Next Generation Broker SMARTBROKER+ geben. Die Veranstaltung ist für 60 Minuten terminiert. Die Präsentation und die anschließende Fragerunde finden in deutscher Sprache statt. Um an der virtuellen Veranstaltung teilzunehmen, bitten wir Sie um eine formlose Anmeldung unter folgendem Link:



Datum: Montag, 11. März 2024

Zeit: 11 bis 12 Uhr (MEZ)

https://montegaconnect.de/event/8rkyhmk107g0jap24lguycpt2dsg8h3u Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen unter der folgenden E-Mail-Adresse gerne für Rückfragen zur Verfügung: ir@smartbroker-holding.de Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ – einen Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Das Portfolio im Bereich Transaktion umfasst außerdem den digitalen Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de. Gleichzeitig betreibt die Gruppe im Bereich Medien vier reichweitenstarke Börsenportale, die Privatanlegern mit Kapitalmarktinformationen versorgen (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community. [1] Dazu gehören die Marken SMARTBROKER+ und Smartbroker 1.0. sowie der Bereich Vermittlung (FondsDISCOUNT.de und die Brokerage-Kunden der ehemaligen Volkswagen Bank). [2] Darunter fallen die vier Finanzportale wallstreet-online.de, finanznachrichten.de, ariva.de und boersennews.de sowie die Vermarktung weiterer mit diesen Marken in Zusammenhang stehenden digitalen Medienangeboten sowie Börsenbriefe und Magazine.

06.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com