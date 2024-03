OTS: Simon - Kucher & Partners / Microsoft investiert in Deutschland: Welche ...

Microsoft investiert in Deutschland: Welche Auswirkungen hat das auf die Elektronikbranche? (FOTO) Köln (ots) - Microsoft hat kürzlich angekündigt, in Deutschland massiv in den Bau von Rechenzentren zu investieren. Diese Rechenzentren - auch Hyperscaler genannt - sollen eine Vielzahl von Servern beherbergen. Diese sind miteinander vernetzt, um Daten zu speichern und Rechenoperationen durchzuführen. Diese Initiative ist ein entscheidender Schritt zur Förderung der künstlichen Intelligenz in der Elektronikbranche, wie Grigori Bokeria von der globalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher erläutert: Die Investitionen in leistungsfähige Rechenzentren kommen nicht überraschend. Denn: Die aktuellen Entwicklungen zur künstlichen Intelligenz und die Digitalisierung in verschiedenen Industriebereichen rufen eine verstärkte Nachfrage nach Datenspeicherung und -verarbeitung hervor. Es wird deutlich, dass Rechenzentren nicht nur mehr Kapazität, sondern auch intelligentere Arbeitsweisen benötigen, um den stetig wachsenden Datenmengen gerecht zu werden. Für die Unternehmen der Elektronikindustrie ergeben sich daraus erhebliche Wachstumschancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, sich mit den Auswirkungen dieser Megatrends auf Produktkonzepte, Vertriebs- und Marketingstrategien sowie das Management der Preis-Mengen-Dynamik auseinanderzusetzen. Um in diesem Markt erfolgreich agieren zu können, ist es daher wichtig, die richtigen Marktsegmente und Entscheidungsstrukturen zu identifizieren. Unternehmen sollten ihre internationale Präsenz nutzen, um sich optimal zu positionieren und geografische Unterschiede in den Vertriebsanstrengungen und Umsätzen zu berücksichtigen. Die Implementierung unternehmensspezifischer Prozesse, eine klare Wertargumentation und ein adaptives Value Selling System können den Vertrieb effektiv unterstützen und zum Erfolg beitragen. Die Ankündigung von Microsoft verdeutlicht die strategische Bedeutung von Rechenzentren und künstlicher Intelligenz als treibende Kräfte für die weitere Entwicklung der Elektronikbranche. Unternehmen sollten diese Entwicklung als Chance nutzen, um sich in diesem Wachstumsmarkt erfolgreich zu positionieren. Über Simon-Kucher Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit über 2.000 Mitarbeitenden in 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum. Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Roxana Müller (Communications & Marketing Manager) Tel.: +49 160 92180752 Email: roxana.mueller@simon-kucher.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/5728829 OTS: Simon - Kucher & Partners