ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach detaillierten Quartalszahlen und einem Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das Umsatzziel des Modekonzerns für 2024 liege rund 4 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ergebnisausblick (Ebit) der Metzinger habe die durchschnittliche Analystenerwartung gar um 8 Prozent verfehlt./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 07:27 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------