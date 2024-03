ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Hugo Boss auf 68 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss nach Jahreszahlen von 80 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen unter dem Einfluss eines nur vorsichtigen Ausblicks an. Die Aktien hätten in diesem Jahr eine deutliche Korrektur mitgemacht, sodass die Bewertung damit immer attraktiver werde./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 19:54 / GMT

