Continental verdient im Autogeschäft Geld - Mehr Dividende

Berlin (Reuters) - Der Autozulieferer Continental verdient in seiner Autosparte wieder Geld und stellt für das laufende Jahr weitere Verbesserungen in Aussicht.

Die bereinigte Gewinnmarge in der Sparte habe im Gesamtjahr 2023 mit 1,9 Prozent deutlich über den minus 0,3 Prozent des Jahres 2022 gelegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit; für das laufende Jahr sagt das Unternehmen eine weitere Verbesserung auf drei bis vier Prozent voraus. Eine bessere Versorgung mit Halbleitern und anderen Teilen ermögliche eine effizientere Produktion in den Fabriken, hieß es zur Begründung; dazu komme die hohe Kostendisziplin. 2024 sollen zudem Preiserhöhungen zusätzliches Geld in die Kasse bringen. Continental hatte zuletzt angekündigt, Tausende Stellen in der Sparte zu streichen.

Continental-Chef Nikolai Setzer sagte, das abgelaufene Geschäftsjahr habe sein Unternehmen stark gefordert. Er verwies auf geopolitische Unsicherheiten, eine nach wie vor angespannte Versorgungslage bei Halbleitern und die Inflation. Diese dürfte sich auch 2024 bemerkbar machen, wenngleich zuletzt an den Weltmärkten die Kosten für viele Rohstoffe wieder gesunken sind. Anders sieht es bei den Lohnkosten aus: Continental rechnet deswegen allein für 2024 mit Zusatzbelastungen von ungefähr 500 Millionen Euro, wovon etwa die Hälfte auf das Autogeschäft entfallen sollen.

Insgesamt sagt das Unternehmen Erlöse von 41 bis 44 Milliarden Euro voraus, nach 41,4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Die Gewinnmarge solle bei sechs bis sieben Prozent liegen. Setzer sagte, sein Unternehmen habe sich in Richtung der Mittelfristziele verbessert. Beim Kapitalmarkttag im Dezember hatte das Unternehmen sich selbst eine Marge von acht bis elf Prozent zum Ziel gesetzt, die Autosparte soll sechs bis acht Prozent schaffen. 2023 erwirtschaftete Continental konzernweit eine Marge von 6,1 Prozent. Der Betriebsgewinn verbesserte sich um rund ein Drittel auf 2,5 Milliarden Euro. Daran sollen auch die Aktionäre beteiligt werden: Die Dividende für 2023 will Continental auf 2,20 Euro je Aktie erhöhen.

