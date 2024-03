Die meistgehandelten Produkte: NASDAQ, DAX und Gold im Fokus

Heute zeigt sich der DAX® mit leichter Aufwärtsbewegung und notiert sich um die Marke von 17.717 Punkten. Zudem erwarten Marktteilnehmer mit Spannung die Veröffentlichung der EZB-Zinsentscheidung und die Anhörung von Jerome Powell vor dem Kongress. Bei den meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheinen stehen Hauptindizes im Fokus der Anleger: Puts auf den NASDAQ 100 und Calls auf den DAX®. Zudem lockt die Gold-Rally die Trader in Gold-Calls.

Auch bei den Optionsscheinen ist die Vielfalt bemerkenswert: Neben dem anhaltenden Interesse an Edelmetallen, wie bei Gold Calls zu sehen, wecken wieder Technologieunternehmen wie Microsoft und NVIDIA verstärkte Aufmerksamkeit. Die Faktor-Optionsscheine zeigen ein vielseitiges Bild: Anleger setzen auf Langzeitwerte wie Airbus und Hugo Boss, erkennbar an den Long-Positionen, die ein anhaltendes Vertrauen in diese Unternehmen reflektieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ 100 Put HC821N 4,62 18017,57 Punkte 18434,68 Punkte 34,16 Open End DAX® Call HD16NX 16,83 17654,91 Punkte 16128,67 Punkte 9,93 Open End Gold Call HD3D2K 10,07 2155,20 USD 2047,16 USD 21,18 Open End DAX® Call HD0S4S 19,05 17654,91 Punkte 15767,86 Punkte 9,35 Open End DAX® Put HD3CAW 33,34 17654,91 Punkte 20991,49 Punkte 5,40 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.03.2024; 09:42 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Gold Call HC7Q1A 8,86 2155,20 USD 2125,00 USD 22,11 21.06.2024 DAX® Put HC42M4 1,19 17664,00 Punkte 17700,00 Punkte 149,63 12.03.2024 Microsoft Call HD2650 0,13 401,375 USD 450,00 USD 366,85 17.04.2024 DAX® Put HC37T3 0,76 17664,00 Punkte 17600,00 Punkte 233,88 12.03.2024 NVIDIA Corp. Call HD0H9S 15,07 894,595 USD 1030,00 USD 5,58 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.03.2024; 10:23 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Airbus Long HC19M9 22,09 156,90 EUR 105,52 EUR 3 Open End Rheinmetall Long HD367G 12,41 432,10 EUR 345,92 EUR 5 Open End NVIDIA Corp. Long HD2QQL 26,87 897,29 USD 798,51 USD 10 Open End NVIDIA Corp. Long HD339A 12,92 897,29 USD 443,66 USD 2 Open End Hugo Boss Long HC48MY 1,30 51,77 EUR 38,27 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.03.2024; 10:44 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!