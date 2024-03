Hugo Boss rechnet mit schwächerem Wachstum

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modehändler Hugo Boss rechnet wegen der Konsumflaute sowie geopolitischer Spannungen bis 2025 mit langsamerem Wachstum. Das Umsatzziel von fünf Milliarden Euro für das Jahr 2025 dürfte sich zudem "leicht verzögern", teilte das Unternehmen am Donnerstag in Metzingen mit. Im laufenden Jahr peilen Konzernchef Daniel Grieder und Finanzchef Yves Müller ein Wachstum von drei bis sechs Prozent auf 4,30 bis 4,45 Milliarden Euro an. Analysten hatten sich mehr erhofft. Die im MDax notierte Aktie gab in einer ersten Reaktion im vorbörslichen Handel kräftig nach.

Zugleich wollen die Manager an der Profitabilität des Konzerns feilen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll dieses Jahr um 5 bis 15 Prozent auf 430 bis 470 Millionen Euro steigen und die entsprechende Marge sich damit leicht verbessern. Neben Optimierungen im Geschäft hofft der Vorstand auf geringere Produktkosten, weil die Rohstoffpreise zurückgehen.

Im abgeschlossenen Jahr hatte Hugo Boss den Umsatz - wie bereits bekannt - noch um 15 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro gesteigert und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um mehr als ein Fünftel auf 410 Millionen Euro vergrößert. Den Hugo-Boss-Anlegern winkt mit 1,35 Euro je Aktie eine um 35 Prozent höhere Dividende.

Am Mittwoch hatte der Aufsichtsrat bereits die Verträge von Konzernchef Grieder und Finanzchef Müller verlängert. Grieder leitet damit bis Ende 2028 den Modekonzern, während Müller bis Ende 2027 die Finanzen verantwortet./ngu/zb