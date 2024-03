AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia nähern sich weiter Apple-Börsenwert und 1000 Dollar

(neu: Nasdaq-Kurs, 1000-Dollar-Marke)

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts des Megatrends der Künstlichen Intelligenz gehören Nvidia -Papiere weiter zu den Favoriten der Anleger. Dank ihrer rasanten Kursrally rücken sie auf der Liste der weltweit wertvollsten Unternehmen der Apple -Aktie immer näher, die derzeit Platz zwei belegt.

Indem der Nvidia-Kurs am Freitag in der Spitze bis auf 974 US-Dollar anzog, näherte er sich weiter der 1000-Dollar-Marke. Damit überschritt der Marktwert des Chip- und Prozessorherstellers die Marke von 2,4 Billionen Dollar. Seit Oktober 2022 hatte sich der Kurs in etwa verneunfacht. In der Folge ließ der Rückenwind am Freitag aber nach. Nach eineinhalb Handelsstunden betrug das Plus nur noch ein halbes Prozent auf 931 Dollar.

Apple sind an der Börse mit gut 2,6 Billionen Dollar noch etwas mehr wert. Allerdings sinkt der Vorsprung des iPhone-Herstellers. Am Montag hatte er noch etwa 600 Milliarden betragen. Die Apple-Aktie hatte zuletzt bei den Anlegern an Bedeutung verloren, wie das niedrigste Niveau seit Ende Oktober zeigte. Angeführt wird die Konzern-Bestenliste weiter von Microsoft mit einem Börsenwert von gut 3 Billionen Dollar.

Der Aktienkurs von Nvidia wird von der Stärke des Unternehmens bei Spezialchips für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben. Für das Anlernen von KI-Programmen wird meist Technik der Firma eingesetzt. Rivalen konnten in dem Markt noch nicht so recht Fuß fassen. Nach der Vervielfachung im vergangenen Jahr hat der Kurs 2024 mittlerweile nochmals 90 Prozent an Wert gewonnen./ag/mis/tih/jha/