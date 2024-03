DAX pendelt sich bei 17.800 Punkten ein. US-Arbeitsmarktdaten und Immobilienaktien im Fokus.

Nach der gestrigen Rally schalteten die Investoren heute zunächst einen Gang zurück. So pendelte der DAX® im frühen Handel bei rund 17.800 Punkten. Am Nachmittag werden noch vielbeachtete Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet, welche gegebenenfalls Impulse geben können.



Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Pfandbriefbank gab in der ersten Handelsstunde einen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab. „Wir sind eine kerngesunde Bank, wir haben mehr als drei Milliarden Kapital“, sagte Vorstandschef Kay Wolf gestern auf der Jahrespressekonferenz. Dies sorgte gestern für eine gewisse Erleichterung unter den Anlegern. Die Aktie von Deutsche Telekom stand anfangs deutlich unter Druck. Katalysator sind erneut Diskussionen um die Nutzung von Technologien der chinesischen Huawei für den Aufbau des G5-Netzes. HelloFresh brach im frühen Handel zweistellig ein nachdem der Kochboxhersteller die Mittelfristziele kassierte. Infineon klopfte an die Widerstandsmarke bei EUR 35. Gelingt der Ausbruch über das Level eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis EUR zum Dezemberhoch von EUR 39. RWE bestätigte zunächst die Trendwende. MACD- und RSI-Indikator legen zu. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia setzten ihren Aufwärtstrend fort. Die Aussicht auf einen stärkeren Rückgang der Inflation in der Eurozone beflügelt Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung seitens der EZB und damit vor allem Immobilientitel.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 17.884/17.939/18.031 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.548/17.594/17.640/17.675/17.737/17.789 Punkte

Der DAX® hat gestern bei 17.884 Punkten ein neues Allzeithoch gebildet. Bereits am späten Nachmittag bröckelten die Gewinne und auch zur Handelseröffnung schwächelt der Index. Unterstützung findet der Leitindex auf Höhe der Ausbruchslinie bei 17.789 Punkten. Der kurzfristige RSI und MACD-Indikator schwächeln. Sinkt der Index unter diese Marke, besteht Konsolidierungsrisiko bis 17.737 Punkte und im weiteren Verlauf bis 17.675 Punkte (Unterkante des Aufwärtstrendkanals) beziehungsweise 17.640 Punkte (61,8%-Retracementlinie). Auf der Oberseite findet der Index zwischen 17.884 und 17.939 Punkte eine Widerstandszone.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 05.02.2024 – 08.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.03.2019 – 08.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 86,67* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 80,39** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.03.2024; 09:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 12,29 14.277,258045 16.061,915301 5 Open End DAX® HC977R 18,03 16.061,731984 16.954,764282 10 Open End DAX® HC0558 19,54 16.656,55663 17.251,195702 15 Open End DAX® HD136D 26,03 17.132,416347 17.488,770607 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.03.2024; 09:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 5,16 21.412,220728 19.628,582741 -5 Open End DAX® HD275Q 5,51 19.627,74679 18.734,684311 -10 Open End DAX® HD39A4 7,71 18.735,50982 18.289,604686 -20 Open End DAX® HD3178 4,81 18.557,062427 18.200,766828 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.03.2024; 09:45 Uhr

