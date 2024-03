Drei Fragen an Bernecker

Gold erklimmt neue Höhen: Was ist noch drin?

Der Goldpreis erreichte am Donnerstagmorgen mit 2.163 Dollar (Frühbörse) einen neuen Rekord. Charttechnisch ist dies ein Ausbruch. Das ergibt zwei Verläufe als Leitlinie: Nach einem Ausbruch dieser Art entsteht ein Momentum auf der spekulativen Seite, womit weitere Gewinne wahrscheinlich sind. Diese beruhen nicht auf echten Goldkäufen, sondern vor allem auf Futures.

Die zweite Partei, die dahintersteht, wären die Goldkontrakte mit längerer Laufzeit und größeren Volumina. Im Hintergrund stehen die permanenten echten Goldkäufe der Notenbanken im Volumen von ca. 250 bis 260 Tonnen pro Monat. Quelle ist das Gold Council in London. Damit ist das Tor für steigende Goldpreise offen.

DHL: Umsatz und Gewinn sind eingebrochen. Wann kann man mit einer Trendwende rechnen?

Die DHL lieferte ein hervorragendes Ergebnis, muss aber die Normalisierung der Geschäfte nach der Pandemie und teilweise infolge des Ukrainekonfliktes hinnehmen. Als größter Logistikkonzern der Welt steht sie nun im Rückenwind der weiteren Entwicklung des deutschen Exportes. Darin liegt der wichtigste Aspekt für die nächsten Jahre: Schrittweise Entwicklung der Umsätze. Akquisitionen bleiben offen. Damit ist DHL ein brauchbares Investment, aber ohne den besonderen Kick.

Was bedeutet KI für den Börsenhandel?

Intelligenz ist die Fähigkeit, Gedanken und Erkenntnisse zu verknüpfen. Je schneller, umso besser. Daraus entstehen neue Ideen oder Erkenntnisse, die wiederum mit weiteren Erkenntnissen verknüpft werden. In der KI-Technik geschieht das Gleiche, nur schneller, geschickter und wahrscheinlich auch schneller verwertbar. Die Anwendung von KI-Erkenntnissen im Börsenhandel liegt auf der Hand. Das wird sich schon in den kommenden ein, zwei Jahren deutlich erkennen lassen. Was KI nicht kann: Die richtige Fundamentalanalyse aufbauen, woraus die Entscheidungen der Investoren entstehen.