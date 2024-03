ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hellofresh auf 9,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 31,00 auf 9,50 Euro mehr als gedrittelt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der kollabierte Aktienkurs des Versenders von Kochboxen biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Trion Reid in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management habe zwar erneut Glaubwürdigkeit eingebüßt, aber nach dem Kursabsturz seien die Aktien nun zu günstig bewertet./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

