ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Kion auf 61 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion nach Quartalszahlen von 53 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe einen starken Jahresabschluss hingelegt und einen soliden Ausblick auf 2024 gegeben, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung des Bewertungshorizonts von 2024 auf 2025./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 09:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2024 / 20:00 / ET

