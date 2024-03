DAX 40 Wochenausblick: Inflationszahlen im Fokus – 18.000 Punkte weiter in Schlagdistanz

In der neuen Handelswoche dürften insbesondere frische Inflationszahlen dies- und jenseits des Atlantiks für Furore sorgen. Auch die jüngsten US-Arbeitsmarktzahlen vom vergangenen Freitag sollten Anleger weiterhin verarbeiten. Nicht zuletzt dürften die geldpolitischen Entwicklungen in den kommenden Tagen von hoher Bedeutung sein. Ob der DAX 40 damit an seiner jüngsten Rekordjagd anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

US-Arbeitsmarktdaten fallen gemischt aus – Zinssenkungsfantasien bleiben am Leben

Der US-Jobbericht hat keine eindeutigen Indizien für die Märkte liefern können. So wurden in der größten Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Monat außerhalb der Landwirtschaft 275.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als im Vorfeld erwartet (200.000). Gegenteilig wurde das Jobplus aus dem Januar allerdings auf 229.000 Stellen revidiert. Auch die Arbeitslosenquote lag mit 3,9 Prozent deutlich höher als erwartet (3,7 Prozent). Indes stiegen die durchschnittlichen Löhne im Vergleich zum Vormonat weniger stark an als gedacht.