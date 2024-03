Gewinnmitnahmen drücken Dax ins Minus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist am Montag schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor nach seiner jüngsten Rekordjagd 0,8 Prozent auf 17.680 Zähler. "Auch wenn die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen kurzfristig gestiegen ist, bleibt der Aufwärtstrend intakt", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Seit Jahresbeginn legte der Dax mehr als sechs Prozent zu, zuletzt kletterte er am Donnerstag auf ein Rekordhoch von 17.879,11 Zählern.

Die Erwartung langfristig sinkender Zinsen in den USA und im Euro-Raum hat den Dax in den vergangenen Wochen nach oben getrieben. Neue Hinweise auf den Zeitpunkt der geldpolitischen Wende der US-Notenbank Fed erhoffen sich die Investoren von den am Dienstag anstehenden Inflationsdaten für Februar.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten die Aktien von Infineon mit einem Abschlag von 2,5 Prozent. Chipwerte standen auch am japanischen Aktienmarkt unter Druck, nachdem Anleger am Freitag an der Wall Street bei Tech-Werten Kasse gemacht hatten. Im MDax rückten LEG Immobilien trotz eines Verlusts im vergangenen Jahr um knapp vier Prozent vor. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 2,45 Euro pro Aktie erhalten, für das Vorjahr hatte es keine Ausschüttung gegeben.

