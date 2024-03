Michael Otto gibt bis 2026 Führung der Otto Group an seinen Sohn ab

HAMBURG (dpa-AFX) - Der langjährige Vorstandschef und Aufsichtsratsvorsitzende der Otto Group, Michael Otto (80), verlässt in zwei Schritten bis 2026 die Führung des Hamburger Handelsriesen. Neuer Vorsitzender des Stiftungs- und Gesellschafterrats wird am 1. März 2026 Ottos Sohn Benjamin (48). Der Stiftungsrat vertritt die Michael Otto Stiftung als Mehrheitseigentümerin der Otto Group. Bereits ein Jahr zuvor rückt der bisherige Vorstandschef Alexander Birken anstelle von Michael Otto auf den Posten des Vorsitzenden im Aufsichtsrat. Nachfolgerin Birkens im Otto-Vorstand wird dann die bisherige Finanz- und Personalchefin Petra Scharner-Wolff. Diese Personalien gab die Otto Group am Montag in Hamburg bekannt.

Damit geht eine jahrzehntelange Ära bei Otto zu Ende. "Der Zeitraum ist bewusst gewählt, um einen schrittweisen Übergang in aller Ruhe zu ermöglichen", heißt es in der Mitteilung. "Eine der größten Herausforderungen für Familienunternehmen ist der gelingende Generationenwechsel", wird Michael Otto zitiert. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass Benjamin die Otto Group nicht nur wirtschaftlich in eine gute Zukunft führen, sondern auch die besonderen Werte unseres Familienunternehmens lebendig halten wird."/kf/DP/ngu