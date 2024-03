Wechsel der Filialleitung in Schwanden

Glarus, 11. März 2024 – Nach 25 Jahren als Filialleiter der Glarner Kantonalbank in Schwanden übergibt Hansruedi Zopfi diese Aufgabe in neue Hände. Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt Stefan Bänz, langjähriger Kundenberater am Standort Schwanden, die Filialleitung. Hansruedi Zopfi übergibt seine Aufgaben und Geschäfte nun laufend an seinen Nachfolger und verabschiedet sich auf Ende des Jahres 2024 in den wohlverdienten Ruhestand.

Hansruedi Zopfi ist seit 1999 für die Glarner Kantonalbank tätig und leitet die Filiale in Schwanden seit dem 1. Januar 2000. Nach 25 Jahren als Filialleiter übergibt er die Leitung per Ende 2024 an seinen Nachfolger Stefan Bänz. Hansruedi Zopfi hat die Filiale Schwanden in den vergangenen 25 Jahren stark geprägt und entwickelt. Er führte die Filiale mit ebensolchem Engagement und Unternehmertum wie er sich auch in anderen Funktionen fürs Glarnerland und insbesondere den Standort Schwanden einsetzte. Hansruedi Zopfi hat mit seinem unermüdlichen Einsatz massgeblich zur starken Position der GLKB in Glarus Süd beigetragen.



Die Glarner Kantonalbank bedankt sich bei Hansruedi Zopfi für sein langjähriges und erfolgreiches Engagement und wünscht ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Stefan Bänz übernimmt die Filialleitung in Schwanden ab 1. Januar 2025

Um eine reibungslose Übernahme der Filialleitung in Schwanden sicherzustellen, übernimmt Stefan Bänz die Arbeiten und Geschäfte von Hansruedi Zopfi nun sukzessive. Stefan Bänz arbeitet bereits seit März 2016 als Kundenberater in der Filiale Schwanden. Entsprechend kennt er die Kundinnen und Kunden sowie auch die lokalen Gegebenheiten bestens. Stefan Bänz verfügt über einen Bachelorabschluss in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking & Finance, eine Weiterbildung in Führungsarbeit und über langjährige Erfahrung als Kundenberater. Die Glarner Kantonalbank freut sich, die entstandene Vakanz mit einer lokal verankerten, ausgewiesenen Persönlichkeit besetzen zu können und wünscht Stefan Bänz viel Erfolg und Freude in seiner neuen Funktion.