EQS-News: INDUS investiert in Zukunftsfeld Infrastrukturnetze

INDUS investiert in Zukunftsfeld Infrastrukturnetze INDUS-Beteiligung H AUFF- TECHNIK erwirbt alle Anteile an HAUFF-TECHNIK G RIDCOM

Spezialist für die Entwicklung und Produktion passiver Komponenten für die Glasfaserinfrastruktur Bergisch Gladbach, 12. März 2024 – Die HAUFF-TECHNIK GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der börsennotierten INDUS Holding AG, hat die restlichen 50 % der Anteile an der HAUFF-TECHNIK GRIDCOM GmbH erworben und ist nun alleinige Gesellschafterin des Unternehmens. HAUFF-TECHNIK GRIDCOM produziert und entwickelt in Rosenberg und Heidenheim passive Komponenten für die Glasfaserinfrastruktur. Dazu gehören PoP-Stationen (Point of Presence), die als Hauptverteiler zentrale Glasfaserkabel mit den Glasfaserverteilern im Bereich Fibre to the Curb (FTTC) oder Fibre to the Home (FTTH) verbinden. Diese Knotenpunkte sind entscheidend für den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzwerkes, insbesondere bei der Erschließung neuer Baugebiete. Auch die Netzverteiler und Glasfaserverteilerkästen für den Aufbau der Infrastruktur auf den letzten Metern bis hin zum Kunden gehören zum Produktportfolio von HAUFF-TECHNIK GRIDCOM. Außerdem bietet HAUFF-TECHNIK GRIDCOM Glasfaseranschlussdosen an, um in unmittelbarer Nähe des Nutzers in Gebäuden oder im Außenbereich Abschluss- und Übergabepunkte zu erstellen. Mit rund 60 Mitarbeitenden erwirtschaftet HAUFF-TECHNIK GRIDCOM einen Jahresumsatz von rund 21 Mio. EUR. „Die steigende Nachfrage nach höheren Bandbreiten und schnellem Internet sorgt für eine ungebrochene Dynamik beim Netzausbau“, sagt Dr. Jörn Großmann, verantwortlicher INDUS-Vorstand für das Segment Infrastructure. „Wir haben das Potential dieses Wachstumsmarkts frühzeitig erkannt und unsere Beteiligung HAUFF-TECHNIK mit der jungen, innovativen HAUFF-TECHNIK GRIDCOM gestärkt. Diese Investition hat sich ausgezahlt.“ Bereits seit 2016 ist HAUFF-TECHNIK mit 50 % an der HAUFF-TECHNIK GRIDCOM, ehemals ZWEICOM, beteiligt. HAUFF-TECHNIK, ein Hersteller von Abdichtsystemen für Kabel, Rohre und Hauseinführungen, gehört seit 1986 zur INDUS-Gruppe und erzielte 2023 einen Jahresumsatz von rund 93 Mio. EUR. „Über unsere starke Stellung als Anbieter von Hauseinführungen sind wir schon seit Jahren an Ausbauprojekten von Glasfasernetzen beteiligt“, sagt Dr. Michael Seibold, Geschäftsführer von HAUFF-TECHNIK. „In diesem gemeinsamen Markt profitieren HAUFF-TECHNIK und HAUFF-TECHNIK GRIDCOM durch ihr komplementäres Produktangebot voneinander.“ Ralf Hammer, bisheriger Miteigentümer von HAUFF-TECHNIK GRIDCOM, ergänzt: „Im Joint Venture mit HAUFF-TECHNIK konnte HAUFF-TECHNIK GRIDCOM in den letzten Jahren den Umsatz deutlich ausbauen. Für die weitere Entwicklung in einem hoch dynamischen Umfeld bietet die INDUS Holding als jetzige Alleineigentümerin die finanzielle Stärke im Hintergrund.“ Großmann: „Wir bauen das Wachstumscluster Infrastrukturnetze, zu dem neben HAUFF- TECHNIK auch WEIGAND Bau und TSN Turmbau Steffens & Nölle gehören, mit dem Erwerb der Restanteile von HAUFF-TECHNIK GRIDCOM planmäßig aus. 2024 wollen wir in unseren definierten Zukunftsfeldern weiter wachsen.“

Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre 43 operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die im SDAX geführte Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108). INDUS erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter www.indus.de.

Nina Wolf & Dafne SanacÖffentlichkeitsarbeit & Investor RelationsINDUS Holding AGKölner Straße 3251429 Bergisch GladbachTel +49 (0) 022 04 / 40 00-73Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32E-Mail presse@indus.deE-Mail investor.relations@indus.dewww.indus.de

