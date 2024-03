EQS-News: Siltronic erweitert den Vorstand: Klaus Buchwald wird Chief Operating Officer

EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Personalie

Siltronic erweitert den Vorstand: Klaus Buchwald wird Chief Operating Officer



12.03.2024 / 07:13 CET/CEST

Siltronic erweitert den Vorstand:

Klaus Buchwald wird Chief Operating Officer

München, 12. März 2024 – Mit Wirkung zum 1. August 2024 hat der Aufsichtsrat Herrn Klaus Buchwald in den Vorstand der Siltronic AG berufen. Der 55-Jährige übernimmt den Posten des Chief Operating Officer (COO). In seiner Rolle wird Herr Buchwald maßgeblich für die Bereiche Operations und Supply Chain, Engineering sowie IT verantwortlich sein. Damit wird der Vorstand von Siltronic auf drei Personen erweitert. Darüber hinaus bleibt die bisherige Ressortaufteilung zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Heckmeier und der Finanzvorständin Claudia Schmitt bestehen. Klaus Buchwald ist zunächst für drei Jahre bestellt. „Wir sind überzeugt, dass die Expertise von Herrn Buchwald vor allem in den Bereichen Produktion, Logistik und Supply Chain sowie sein ausgeprägtes Wissen über die Halbleiterindustrie und deren Wertschöpfungskette eine optimale Besetzung für die neue COO-Position im Siltronic Vorstand ist.“, sagt Dr. Tobias Ohler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siltronic AG. „Herr Buchwald wird gemeinsam mit Herrn Heckmeier und Frau Schmitt zur Verwirklichung der Ambitionen und zum weiteren profitablen Wachstum von Siltronic beitragen“, so Dr. Ohler weiter. Das Unternehmen beabsichtigt bis zum Jahr 2028 einen Umsatz von mehr als EUR 2,2 Mrd. und eine EBITDA-Marge im hohen 30 Prozent Bereich zu erzielen. Diese Zielvorgaben sollen unter anderem durch die Erweiterung der Produktionskapazitäten mit dem neuen Werk in Singapur, einem verstärkten Fokus auf die Technologieführerschaft und das Segment Power sowie die Steigerung der Kosteneffizienz erreicht werden. Klaus Buchwald Klaus Buchwald, studierter Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur, wurde 1968 geboren. Er arbeitete insgesamt mehr als 21 Jahre bei Infineon und war dort zuletzt als Senior Vice President Operations des Bereichs „Green Industrial Power“ und als Executive Vice President Corporate Supply Chain tätig. Zuvor hatte er verschiedene Leitungsfunktionen im DAX-Konzern inne und war zwischenzeitlich für vier Jahre als Leiter Supply Chain beim Technologiekonzern Rohde & Schwarz. Seine Karriere begann bei einer renommierten Unternehmensberatung. Kontakt:

Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.500 Mitarbeitende weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

