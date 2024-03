Goldpreis weiter auf Rekordkurs – US-Inflation im Fokus

Vor Veröffentlichung bedeutender US-Inflationsdaten halten sich Anleger am Goldmarkt zunächst zurück. Insbesondere die geldpolitischen Entwicklungen dürften in dieser Woche somit wieder verstärkt auf Interesse stoßen.

Laut IG-Indikation kostet eine Feinunze des Edelmetalls am Dienstagmorgen rund 2.176 Dollar und damit auf Tagessicht rund 0,30 Prozent weniger.

US-Inflationsdaten werfen ihre Schatten voraus – Rückgang der Kernteuerung erwartet

Die Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten (13:30 Uhr) dürfte über Wohl und Wehe des heutigen Tages entscheiden. Wenn es nach Ökonomen geht, sollte die für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung im Februar bei 3,7 Prozent (per Jahresmonatsvergleich) gelegen haben und damit deutlich unter dem Vormonatswert (3,9 Prozent).

Die Verbraucherpreise könnten im gleichen Zeitraum bei 3,1 Prozent notiert haben und damit so hoch wie im Monat zuvor.