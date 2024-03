Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Sensirion Holding AG: Herausforderndes Geschäftsjahr 2023 aufgrund anhaltender Konsumflaute und globaler Lagerkorrekturen; Rückkehr auf Wachstumspfad in 2024



12.03.2024 / 06:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung 12. März 2024, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Herausforderndes Geschäftsjahr 2023 aufgrund anhaltender Konsumflaute und globaler Lagerkorrekturen; Rückkehr auf Wachstumspfad in 2024 Eine schwache Nachfrage seitens Endkonsumenten in Kombination mit anhaltendem Lagerabbau und Wegfall des letztjährigen Einmalgeschäfts führte zu einem Umsatzrückgang von -27.5% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Rückgang ist ausschliesslich auf reduzierte Nachfragevolumen zurückzuführen; es wurden weder Kunden noch laufende Projekte verloren. Der mittel- wie langfristige Ausblick bleibt unverändert positiv. Daher hat Sensirion am gezielten Ausbau der R&D-Kapazitäten festgehalten, um wichtige Produkteinführungen in neuen Applikationen in den Jahren 2024 und 2025 zu ermöglichen. Der konsolidierte Umsatz belief sich auf CHF 233.2 Millionen, die Bruttomarge lag bei 52.2% und die EBITDA-Marge erreichte 4.3%. Finanzielle Übersicht Konsolidiert, in CHF Mio. 1. Januar bis

31. Dezember 2023 1. Januar bis

31. Dezember 2022 Umsatz 233.2 321.7 Bruttogewinn 121.8 190.6 – in % des Umsatzes 52.2% 59.2% Betriebsergebnis (EBIT) (5.8) 74.4 – in % des Umsatzes (2.5%) 23.1% Gewinn (Verlust) für die Periode (6.6) 63.6 – in % des Umsatzes (2.8%) 19.8% Unverwässertes Ergebnis je Namenaktie (in CHF) (0.42) 4.08 EBITDA 10.1 89.6 – in % des Umsatzes 4.3% 27.8% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (10.9) 49.5 Investitionsausgaben (35.5) (31.2) Freier Cashflow (46.4) 18.3 Per 31. Dezember 2023 Per 31. Dezember 2022 Nettoliquidität (Nettoverschuldung) 73.1 123.0 Anzahl Mitarbeitende (FTE) 1’293 1’225 Nach drei sehr erfolgreichen Jahren mit starkem Wachstum während und unmittelbar nach der Pandemie spürte Sensirion im vergangenen Geschäftsjahr konjunkturellen Gegenwind. Hohe Lagerbestände bei Sensirions Kunden sowie eine allgemein getrübte Konsumentenstimmung führten zu einer schwachen Endkundennachfrage, insbesondere in den Bereichen Appliances und Consumer. Im Gegensatz zu vielen anderen Elektronikunternehmen profitierte Sensirion nicht vom Abarbeiten hoher Auftragsbestände, da das Unternehmen seine Lieferfähigkeit während der Allokationsphase stets aufrechterhalten konnte. Zusätzlich verstärkt wurde der Umsatzrückgang durch die pandemiebedingte Übernachfrage an Air-Quality-Produkten in den Vorjahren, die sich im Berichtsjahr normalisierte. Die kurzfristige Visibilität bleibt aufgrund der geopolitischen und makroökonomischen Herausforderungen gering. Dank einer starken Pipeline an gewonnenen Neugeschäften für die kommenden Jahre und unterstützenden Megatrends wie Energieeffizienz, Klimawandel und Gesundheit bleibt Sensirion jedoch mittel- und langfristig unverändert optimistisch. Reduzierter Umsatz infolge von herausforderndem Marktumfeld und Wegfall des Medizin-Einmalgeschäfts



Im Geschäftsjahr 2023 reduzierte sich der Umsatz auf CHF 233.2 Mio. (-27.5% gegenüber dem Vorjahr, -24.3% organisch, -3.2% durch Fremdwährungseffekte). Im Gegensatz zur Vorjahresperiode entfällt dieses Jahr der Umsatzbeitrag durch das Einmalgeschäft im CPAP-Medizinbereich (Vorjahresperiode CHF 28.3 Mio.). Bereinigt um diesen Sondereffekt resultierte ein konjunkturell bedingter Umsatzrückgang von -20.5%. Dieser Rückgang ist ausschliesslich auf reduzierte Nachfragevolumen zurückzuführen; die Marktpreise entwickelten sich wie erwartet. Zudem hat Sensirion weder Kunden noch laufende Projekte verloren. Die Bruttomarge lag bei 52.2%, die EBITDA-Marge erreichte 4.4%. Infolge der tiefen variablen Kosten der Produkte reagiert die EBITDA-Marge überproportional auf Umsatzveränderungen. Dies zeigte sich in den vergangenen starken Wachstumsjahren im positiven Sinne genauso wie dieses Jahr in entgegengesetzter Richtung. Trotzdem hat Sensirion konsequent am weiteren Ausbau der Sales- und R&D-Kapazitäten festgehalten, um wichtige Produkteinführungen in neuen Applikationen in den Jahren 2024 und 2025 zu ermöglichen und damit das angestrebte mittelfristige Wachstum zu stärken. Der Personalaufbau in diesen Funktionen ist abgeschlossen, das Unternehmen geht für die kommenden Monate von keiner weiteren Erhöhung aus. Gleichzeitig hat das Unternehmen in den Produktionswerken Kapazitätsanpassungen (Abbau von Temporärpersonal) fortlaufend umgesetzt und weitere Massnahmen zur Steigerung der Produktivität in den Werken und im Administrationsbereich eingeleitet. Auf Stufe Betriebsergebnis weist Sensirion einen Verlust von CHF -5.8 Mio. aus, was in einen Nettoverlust für die Periode von CHF -6.6 Mio. mündete. Der operative Cashflow betrug CHF -10.9 Mio., insbesondere aufgrund des Aufbaus der strategischen Vorräte. Wachsender Automobil- und Mediznalmarkt, starke Bremseffekte bei Industrial und Consumer Der Automotive-Markt zeigte sich sehr resilient gegenüber der Konjunkturflaute. Der Umsatz erhöhte sich um 11% gegenüber dem Vorjahr auf CHF 72.5 Mio. Zum Wachstum beigetragen haben sowohl neue Modul-Projekte als Tier-1-Lieferant für europäische OEM-Kunden wie auch das Komponentengeschäft als Tier-2-Lieferant. Der gesamte Medizinalmarkt verzeichnete einen Umsatzrückgang von -41% auf CHF 44.9 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Die Vorjahresperiode war indes geprägt durch ein Sondergeschäft im CPAP-Bereich von CHF 28.3 Mio., das sich mittlerweile vollständig normalisierte. Bereinigt um diesen Effekt ergibt sich eine leichte Umsatzreduktion im Kerngeschäft von -6.1%. Nach einem sehr starken ersten Halbjahr spürte Sensirion im zweiten Halbjahr auch in diesem Markt starke Lageroptimierungen der Grosskunden. Nach mehreren Jahren ausgeprägter Wachstumsdynamik zeigte der breit diversifizierte Industriemarkt starke Bremseffekte. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr um 34% auf CHF 101.0 Mio. zurück. Dies ist vor allem auf die Bereiche Appliances und HVAC (Heizung, Lüftung, Klima) zurückzuführen: Diese Marktsegmente wiesen in den letzten zwei Jahren hohe Wachstumsraten auf und profitierten zusätzlich von der durch die Pandemie stark erhöhten Sensibilität für Indoor-Air-Quality-Lösungen. Diese Übernachfrage hat sich inzwischen wieder normalisiert und führte nach den Boomjahren zu einer vorübergehenden Nachfragedelle. Zusätzlich verstärkt wurde diese Dynamik durch sehr hohe Lagerbestände in der gesamten Wertschöpfungskette, welche nur langsam abgebaut werden. Der starke Umsatzrückgang ist ausschliesslich konjunkturell bedingt, Sensirion hat auch in diesem Marktsegment weder Kunden noch Projekte verloren. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass die Lagerkorrekturen im Laufe des ersten Halbjahres 2024 beendet sein sollten. Zusätzlich werden neue Projekte, bei denen Sensirion jetzt in der Design-In-Phase ist, das Geschäft beleben. Weitere, wenn auch weniger relevante Rückgänge verzeichnete Sensirion in den Subsegmenten Halbleiter und Harddisks. Gegen den konjunkturellen Trend erhöhten sich die Umsätze im Bereich Gasmetering dank neu anlaufenden Kundenprojekten. Ein ähnliches Bild wie bei Appliances zeigt sich auch im verwandten Consumermarkt: Der Umsatz in diesem stark fragmentierten Markt ging gegenüber dem Vorjahr um 44% auf CHF 14.9 Mio. zurück. Auch dieser Markt wies in den letzten Jahren hohe Wachstumsraten auf, getrieben durch die zunehmende Sensibilisierung für Indoor Air Quality. Demgegenüber litt der Absatz nun unter der weltweit gedämpften Konsumentenstimmung sowie der pandemiebedingten Übernachfrage der letzten Jahre, zusätzlich verstärkt durch Lagerbereinigungen. Mittel- und langfristiger Ausblick bleibt unverändert positiv, Ausbau der R&D Trotz eines aktuell schwierigen Marktumfelds blickt Sensirion mittel- und langfristig sehr positiv in die Zukunft. Einerseits spürt Sensirion weiterhin starke Unterstützung durch Megatrends wie Energieeffizienz, Klimawandel und Gesundheit, die den vermehrten Einsatz von Sensoren in zahlreichen Anwendungen beschleunigen. Andererseits sieht Sensirion eine vielversprechende und gut gefüllte Pipeline an neuen Kunden- und Design-In-Projekten in allen Märkten; dies insbesondere auch dank der Tatsache, dass Sensirion trotz des schwierigen Marktumfelds im vergangenen Jahr am Ausbau der Sales- und R&D-Kapazitäten festgehalten hat. Konkret ist hier eine neue Produktfamilie von Gasleckage-Sensoren für Klimaanlagen zu nennen, an deren Fertigstellung das Unternehmen derzeit mit Hochdruck arbeitet. Diese vielversprechende Wachstumschance ergibt sich aus einer neuen Regulierung in den USA, die ab dem Jahr 2025 eine neue Klasse von Kältemitteln für grössere Klimaanlagen vorschreibt. Diese neue Kältemittelklasse ist einerseits weniger klimaschädlich, andererseits aber leichter entflammbar. Dies eröffnet Sensirion die Möglichkeit, neue, innovative Leckage-Sensoren in diesen Markt einzuführen. Parallel dazu arbeitet Sensirion an zahlreichen weiteren Design-Ins mit unserer breiten Palette an Umweltsensoren. Dies bestärkt Sensirions Einschätzung, dass im ganzen Umweltsensorikbereich auch in den kommenden Jahren ein grosses Potenzial für weiteres Wachstum liegt. Die Umsetzung von Sensirions Wachstumsstrategie verläuft weiterhin planmässig. Insbesondere investiert das Unternehmen Ressourcen in die Entwicklung der nächsten Generation von Feinstaub-, CO 2 - und Formaldehydsensoren. Durch die weitere Integration vieler Funktionalitäten auf Chipebene wird Sensirion in allen drei Produktfamilien weitere entscheidende Miniaturisierungsschritte erreichen. Die jeweiligen Produkteinführungen sind unverändert für 2024 und 2025 geplant. Aufgrund all dieser Projekte hat das Unternehmen im vergangenen Jahr trotz des starken Umsatzrückgangs am Ausbau der R&D-Aktivitäten festgehalten. In seinem historischen Kernmarkt der Feuchtigkeits- und Flusssensorik hat Sensirion das Ziel, seine bereits starke Markt-, Kosten- und Technologieführerschaft weiter auszubauen und zu stärken. Anfang Jahr konnte Sensirion diesbezüglich eine strategisch wichtige Partnerschaft mit einem ehemaligen Mitbewerber, STMicroelectronics (STM), vereinbaren. STM wird zukünftig auf ihren Evaluation-Boards für ihre Kunden Sensirions Feuchtigkeitssensoren integrieren und anbieten. Dadurch profitiert Sensirion von einem weiteren wichtigen Sales-Kanal, um seine bereits führende Rolle in diesem Markt weiter auszubauen. Anfang Jahr eröffnete Sensirion eine Verkaufsniederlassung in Singapur. Damit stärkt das Unternehmen seine weltweite direkte Verkaufspräsenz und unterstützt damit Kunden im südostasiatischen wie auch im australischen Markt noch näher und besser. Zum Jahresende konnte Sensirion in Stäfa weitere Grundstücke erwerben, die es dem Unternehmen erlauben werden, im Laufe der kommenden Jahre die Reinraum-Produktionskapazität im Zuge des zu erwartenden Markt- und Volumenwachstums zu erhöhen. Ausblick In einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld erwartet Sensirion für 2024 dank neu anlaufender Projekte eine Rückkehr auf den Wachstumspfad. Mit Blick auf die Profitabilität bleibt 2024 noch ein Übergangsjahr. Der mittelfristige Ausblick bleibt unverändert positiv, aufgrund der dem Sensorikmarkt unterliegenden strukturellen Megatrends. Wegen der geopolitischen und makroökonomischen Herausforderungen bleibt die Visibilität gering. Sensirion geht derzeit davon aus, dass Lagerkorrekturen die Nachfrage noch bis Mitte des Jahres (resp. im Medizinalmarkt sogar bis Jahresende) dämpfen werden. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der schwachen Konjunktur in wichtigen Absatzmärkten bleibt das Unternehmen für das Bestandsgeschäft vorsichtig und rechnet in diesem Jahr nur mit einer moderaten Erholung. Einen markanten Umsatzbeitrag, vor allem im zweiten Halbjahr, erwartet Sensirion hingegen aus Wachstumsprojekten. Zu nennen sind hier insbesondere Projekte im Automotive Modulbereich sowie die bereits beschriebenen Projekte mit neuartigen Gasleckagesensoren für Klimaanlagen. Trotz der Rückkehr auf den Wachstumspfad wird 2024 hinsichtlich der Profitabilität ein Übergangsjahr sein: Der höhere Anteil des margenschwächeren Modulgeschäfts in diesem Jahr führt zusammen mit der weiterhin unterausgelasteten Komponentenfertigung zu einer geringeren Bruttomarge im 2024. Daher hat Sensirion bereits Ende Jahr weitere Massnahmen zur Produktivitätssteigerung in den Werken und anderen Bereichen eingeleitet, ohne den Fokus auf die gut gefüllte Pipeline an kurz- bis langfristigen Wachstumsprojekten zu verlieren. Unter der Annahme eines planmässigen Ramp-Ups der Wachstumsprojekte sowie stabiler Wechselkurse erwartet Sensirion für das Geschäftsjahr 2024 einen konsolidierten Umsatz von CHF 250 bis 280 Mio. (FY 2023 CHF 233.2 Mio.). Dies entspricht einem prognostizierten, organischen Wachstum von 7 bis 20% gegenüber 2023. Die Bruttomarge sieht Sensirion für 2024 zwischen 47% und 49%. Die EBITDA-Marge wird sich als Konsequenz auf 5-10% (FY 2023: 4.3%) verbessern. Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 Heute Dienstag, 12. März 2024, 09:00 Uhr MESZ, wird eine Analysten- und Medienkonferenz zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 stattfinden. Die Konferenz findet im Park Hyatt Zurich, Beethovenstrasse 21, 8002 Zürich, statt und wird auch als Webinar übertragen. Die Präsentation wird in englischer Sprache erfolgen. Nach der Präsentation wird die Möglichkeit bestehen, Fragen zu stellen. Sie können sich mit dem folgenden Link für die Telefonkonferenz registrieren: https://global.gotowebinar.com/pjoin/6735632856183071326/6283578546027631451 Dokumentation Alle Dokumente werden am 12. März 2024 ab etwa 06:30 Uhr MESZ unter https://sensirion.com/company/investor-relations/results-reports/ verfügbar sein. Finanzieller Kalender 12. März 2024 Geschäftsjahresresultate und -bericht 2023 13. Mai 2024 Generalversammlung 2024 Kontaktinformationen Investor Relations Lars Dünnhaupt Director Investor Relations Telefon: +41 44 306 40 00 E-Mail: lars.duennhaupt@sensirion.com

Ende der Adhoc-Mitteilung Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über die Sensirion Holding AG Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO 2 ) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com.



Disclaimer

Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen („forward-looking statements“), einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie „glauben“, „annehmen“, „erwarten“ oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist, sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen.



Sensirion verwendet bestimmte Kennzahlen für die Performancemessung, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Diese alternativen Performancekennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden sich auf www.sensirion.com/additional-performance-measures.



Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.