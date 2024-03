Aktien Frankfurt Schluss: Dax setzt Rekordjagd fort - Kurz über 18 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt und es erstmals über die 18 000-Punkte-Hürde geschafft. Die dazu nötigen positiven Impulse hatte die anhaltende Rally an den US-Börsen geliefert.

Nachdem der deutsche Leitindex im frühen Geschäft bis auf 18 001,42 Punkte geklettert war, bröckelten die moderaten Gewinne ab. Der Dax schloss 0,02 Prozent im Minus bei 17 961,38 Punkten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen, der MDax , gab um 0,21 Prozent auf 26 352,47 Zähler nach.

"Es scheint, als könne den Markt nichts mehr aufhalten, auch nicht eine in den USA wieder leicht anziehende Inflation, die eine erste Zinssenkung weiter nach hinten schieben könnte", schrieb Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Handelshaus Robomarkets.

Der Freitag dürfte dem Experten zufolge nun wohl "zum interessantesten Handelstag dieser Woche" werden, da wieder großer Verfallstag an den Terminbörsen sein wird. Dann laufen Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindizes aus, was laut Molnar "gerade oberhalb der 18 000 Punkte noch einmal für viel Bewegung sorgen könnte". Schon oft in der Vergangenheit seien diese Termine auch entscheidende Wendepunkte für den Markt gewesen./la/jha/