EQS-News: GFT Technologies SE: UDPN startet All-in-One Sandbox für digitale Währungen

EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

GFT Technologies SE: UDPN startet All-in-One Sandbox für digitale Währungen



13.03.2024 / 10:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



UDPN startet All-in-One Sandbox für digitale Währungen

Unterstützt Zentralbanken und Geschäftsbanken bei Innovation und Tests digitaler Währungen in realer Umgebung Singapur/Stuttgart 13. März 2024. Mehr als 130 Länder untersuchen, entwickeln oder haben bereits CBDCs eingeführt1. Die Finanzinnovation ist nicht auf Zentralbanken beschränkt. Die Einführung von Citi Token Services durch die Citigroup und die Ankündigung ihres von der Bank ausgegebenen Stablecoin durch die Societé Generale im Dezember 2023 sind die jüngsten Beispiele dafür, wie traditionelle Finanzinstitute digitale Vermögenswerte zu einem wesentlichen Bestandteil ihres Dienstleistungsangebots machen. Die neue All-in-One Digital Currency Sandbox des Universal Digital Payments Network (UDPN), die am 29. Februar erstmals vorgestellt wurde, ermöglicht es Geschäfts- und Zentralbanken, sich über die neueste Digitalwährungstechnologie zu informieren, integrierte Anwendungsfälle zu testen, eigene zu gestalten oder innovative Dienstleistungen für die neue digitale Finanzwelt zu entwickeln. Sie wurde auf Grundlage der Erkenntnisse des UDPN-Teams entwickelt, das im vergangenen Jahr mit über 25 globalen Geschäftsbanken, Zentralbanken und Technologieunternehmen zusammengearbeitet hat. Die Finanzinfrastruktur von morgen Marika Lulay, CEO von GFT, erklärte: "Mit der All-in-One Digital Currency Sandbox machen wir einen bedeutenden Sprung bei der Einführung digitaler Währungen. Die Banken erhalten eine robuste Arena für Innovationen und Partnerschaften. Sie merkte an: "Unser Eintauchen in verschiedene digitale Währungstechnologien markiert einen Wechsel von der bloßen Erforschung zur Gestaltung der Finanzinfrastruktur von morgen. Für GFT ist UDPN von großer strategischer Bedeutung, denn es wird langfristig neue Einnahmequellen für GFT erschließen und unser Geschäftsmodell weiter diversifizieren.“ Eine sichere Umgebung für die Entwicklung digitaler Währungen Die UDPN All-in-One Digital Currency Sandbox soll sowohl Geschäfts- als auch Zentralbanken die Technologie zur Verfügung zu stellen, die sie für digitale Währungen benötigen. Sie ist eine sichere Umgebung, die Banken kontrollieren und anderen Instituten in ihrem Ökosystem zugänglich machen können. Die UDPN-Sandbox verfügt über die gesamte Bandbreite digitaler Währungstechnologien, einschließlich CBDC für Privatkunden, CBDC für Großkunden, tokenisierte Einlagen, Stablecoins, zweckgebundenes Geld sowie Systeme zur Tokenisierung von Wertpapieren und Anleihen. Die Sandbox umfasst komplette Retail-CBDC-Systeme für Banken zum Testen der Quotenverwaltung, der Ausgabe, des Umlaufs, der APIs für den Zugang Dritter sowie der Verwaltung von wallets und Transaktionen. Das UDPN-Team kündigte auch das Projekt Kissen – benannt nach der Heldin einer Fantasy-Romanreihe – an, eine vollständig entwickelte grenzüberschreitende CBDC-Abwicklungsplattform für Großkunden, die im UDPN eingesetzt wird. Zentralbanken und Geschäftsbanken können über die UDPN-Sandbox am Projekt Kissen teilnehmen, um die Möglichkeiten von Wholesale-CBDC zur Bewältigung der hohen Kosten, der Abwicklungsrisiken und der geringen Geschwindigkeit bei grenzüberschreitenden Abwicklungen zu erkunden. Das UDPN ermöglicht die Interoperabilität zwischen mehreren digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), tokenisiertem Geschäftsbankgeld und regulierten Stablecoins. Es zielt darauf ab, die Zahlungs- und Devisenkosten zu senken und gleichzeitig die Akzeptanz regulierter digitaler Währungen zu beschleunigen. Die Programmierbarkeit von Finanzdienstleistungen mit Mehrwert wird neue Geschäftsmodelle ermöglichen und die Effizienz und Transparenz des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs verbessern. Das UDPN erforscht derzeit reale Anwendungsfälle mit erstklassigen Finanzinstituten in einer Reihe von 12 PoCs. UDPN Kommerzielle All-in-One Sandbox für digitale Währungen Die All-in-One Digital Currency Sandbox ermöglicht es Geschäfts- und Zentralbanken, sich über die neueste Digitalwährungstechnologie zu informieren, integrierte Anwendungsfälle zu testen und eigene Anwendungsfälle zu entwickeln. Grafik herunterladen Diese Pressemitteilung ist auch im GFT Newsroom zum Download verfügbar

Erfahren Sie mehr! Weitere Informationen über die Universal Digital Payment Network (UDPN) Sandbox finden Sie unter www.udpn.io. 1CBDC Tracker: Der heutige Stand der digitalen Zentralbankwährungen (2024) Ihre Kontakte

Presse GFT

Dr. Markus Müller

Group Public Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

+49 711 62042-344

markus.j.mueller@gft.com

Investoren GFT

Andreas Herzog

Investor Relations

GFT Technologies SE

Schelmenwasenstraße 34

70567 Stuttgart

+49 711 62042-383

Andreas.Herzog@gft.com Über Universal Digital Payments Network Das UDPN ist ein auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) basierendes Messaging-Backbone, das die Interoperabilität zwischen der schnell wachsenden Zahl regulierter Stablecoins und CBDCs gewährleistet, um eine nahtlose Verbindung zwischen jedem IT-System eines Unternehmens und regulierten digitalen Währungen zu ermöglichen. Das Netzwerk wurde mit Beiträgen des globalen IT-Engineering- und Lösungsanbieters GFT, des dezentralen Cloud-Infrastrukturunternehmens Red Date Technology und führenden Finanzdienstleistern entwickelt. Die UDPN Alliance führt derzeit eine Reihe von 12 PoCs mit mehreren globalen Banken, Technologieunternehmen und Zahlungsdienstleistern durch, die es den Teilnehmern ermöglichen, verschiedene Anwendungsfälle und Szenarien zu untersuchen. Weitere Informationen über UDPN finden Sie im Internet: Website I LinkedIn

Über GFT – Shaping the future of digital business GFT ist ein Pionier der digitalen Transformation. Mit Technologien der nächsten Generation ermöglichen wir unseren Kunden, durch intelligente Softwarelösungen ihre Produktivität zu steigern. Unsere Schwerpunkte sind Digital Finance, KI- und Datenlösungen für Unternehmen sowie Plattform-Modernisierung. Fundierte technologische Exzellenz, ein starkes Partner-Ökosystem und umfassende Branchenkenntnisse zählen zu den Stärken von GFT. Wir sind agile@scale und bringen die digitale Transformation unserer Kunden in der Finanz- und Versicherungsbranche sowie der Fertigungsindustrie voran. Die GFT Talente, erstellen implementieren und managen unter Beachtung der Regulatorik Softwareanwendungen für innovative Unternehmen. Mit Standorten in 20 Märkten weltweit garantiert GFT die Nähe zu seinen Kunden. Wir vereinen außerdem mehr als 35 Jahre Erfahrung und ein globales Team aus über 12.000 engagierten Talenten. GFT bietet ihnen herausragende Karrieremöglichkeiten im Bereich innovativster Softwareentwicklung. Die Aktie der GFT Technologies SE ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet (Ticker: GFT-XE). www.gft.com/de

www.blog.gft.com/de

www.linkedin.com/company/gft-technologies

www.twitter.com/gft_de

13.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com