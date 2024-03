EQS-Adhoc: centrotherm international AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für 2023 | Vorstand prüft strategische Finanzierungsoptionen zur Beschleunigung des weiteren Wachstum

EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

centrotherm international AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für 2023 | Vorstand prüft strategische Finanzierungsoptionen zur Beschleunigung des weiteren Wachstum



14.03.2024 / 14:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) centrotherm international AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für 2023 | Vorstand prüft strategische Finanzierungsoptionen zur Beschleunigung des weiteren Wachstums Blaubeuren, 14. März 2024 – Nach den heute vorliegenden vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der Vorstand der centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) bei einem Konzernumsatz von über 150 Mio. EUR mit einer Gesamtleistung in Höhe von ca. 195 Mio. EUR und damit einer geringeren Gesamtleistung als prognostiziert (Prognose: 220 Mio. EUR bis 260 Mio. EUR). Dagegen wird das EBITDA mit voraussichtlich 19 Mio. EUR die Prognose eines positiven EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erreichen. Auch der Auftragseingang des Konzerns wird sich mit rund 270 Mio. EUR innerhalb der Prognose von 250 Mio. EUR bis 350 Mio. EUR bewegen. Der Auftragsbestand zum 31.12.2023 wird sich voraussichtlich auf rund 540 Mio. EUR summieren. Auf Basis dieser vorläufigen Geschäftszahlen sieht sich der Vorstand insgesamt in seiner Strategie bestätigt und hat daher heute beschlossen, strategische Finanzierungsoptionen zu prüfen. Diese Optionen zielen auf eine zusätzliche Stärkung der Finanzkraft des Unternehmens ab, um das weitere Wachstum der Gesellschaft zu beschleunigen und die Marktposition weiter zu stärken. Hierzu sollen die Investitionen, insbesondere in Forschung & Entwicklung, die Erweiterung des Produktportfolios sowie in das weltweite Service-Netz bzw. den weltweiten Kundenservice, deutlich erhöht werden. Die vom Vorstand zu prüfenden, möglichen Finanzierungsoptionen umfassen insbesondere die Aufnahme eines neuen strategischen Investors, die Durchführung von Kapitalerhöhungen, die Aufnahme von Fremdkapital sowie die Begebung hybrider Finanzinstrumente wie beispielsweise Wandel- oder Optionsanleihen. Mitteilende Person:

Nathalie Albrecht

Manager Public & Investor Relations

Tel: +49 7344 918-6304

E-Mail: investor@centrotherm.de Zusatzinformationen: centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Deutschland

Internet: www.centrotherm.de ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board), Frankfurter Wertpapierbörse

