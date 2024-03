EQS-News: BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023

EQS-News: BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023



14.03.2024 / 15:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023 Vorläufige Zahlen bestätigen Prognose vollumfänglich

Umsatzerlöse nach vorläufigen Zahlen bei 7,5 Mio. EUR

Ergebnis nach Steuern ohne Sondereinflüsse erreicht 2,8 Mio. Euro

Leerstandsquote zum 31.12.2023 unverändert bei Null Prozent

Veröffentlichung des Jahresabschlusses wird auf den 30. April 2024 verschoben Neuburg/Donau, 14. März 2024. Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG („BBI“), eine auf Bestandshaltung von Einzelhandelsimmobilien fokussierte Gesellschaft, konnte auch in Zeiten eines herausfordernden Marktumfeldes alle für das Geschäftsjahr 2023 geplanten Prognosekennzahlen erreichen. So lagen die Umsatzerlöse nach Vorlage vorläufiger Zahlen mit 7,5 Mio. Euro am oberen Ende der Prognosespanne von 7,0 bis 7,6 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern ohne Sondereinflüsse lag bei 2,8 Mio. EUR und damit innerhalb der Prognose von 2,8 bis 3,2 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund der bei der Muttergesellschaft des Großaktionärs VIB Vermögen AG laufenden Gespräche hinsichtlich der finanziellen Stabilisierung der Branicks Group AG verschiebt auch die BBI die Veröffentlichung des Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2023 auf den 30. April 2024.



Kontakt



BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft

Investor Relations:

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-961

Fax: + 49 (0)8431 9077-1961

E-Mail: anja.landes-schell@vib-ag.de

14.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com