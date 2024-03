Gericht - Angeblicher Bitcoin-Erfinder ist nicht "Satoshi Nakamoto"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Ein australischer Computerexperte hat einen Prozess um seine offizielle Anerkennung als der geheimnisumwitterte Erfinder der Cyberwährung Bitcoin verloren.

Craig Wright sei nicht der Autor des unter dem Pseudonym "Satoshi Nakamoto" veröffentlichten Papiers von 2008, in dem die Technologie hinter der Kryptowährung beschrieben wird, entschied ein britisches Gericht am Donnerstag. Die ausführliche Urteilsbegründung solle zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Geklagt hatte die Crypto Open Patent Alliance (Copa), die sich für den Einsatz und die Weiterentwicklung von Kryptowährungstechnologien einsetzt. Ihr Ziel war es, Wright an weiteren Klagen gegen Bitcoin-Entwickler zu hindern. Copa wirft Wright vor, zum angeblichen Beweis seiner Behauptungen Dokumente gefälscht zu haben, was dieser bestreitet. "Auf der Grundlage seiner unehrlichen Behauptung, Satoshi zu sein, hat er Forderungen in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar geltend gemacht, auch gegen zahlreiche Privatpersonen", sagte Copa-Anwalt Jonathan Hough.

