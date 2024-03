Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt Auftrag für wichtigen Teilabschnitt des Autobahnrings um Bremen



14.03.2024 / 07:00 CET/CEST



Neuer Autobahnring verbessert Verkehrssituation im gesamten nordwestdeutschen Raum | Implenia errichtet in ARGE Hochstrasse als Spannbetonbrücke, Trogbauwerk und Autobahntrasse | Grosses, komplexes Infrastrukturprojekt | Auftragsvolumen für Implenia von über EUR 100 Mio. brutto Glattpark (Opfikon), 14. März 2024 – Im Auftrag der DEGES Deutsche Einheit Fernstrassenplanungs- und -bau GmbH schliesst Implenia den neuen Autobahnring rund um die Hansestadt Bremen. In einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) mit der Johann Bunte Bauunternehmung realisiert die Gruppe den Streckenabschnitt 2/2 der Autobahn 281 mit einem Gesamt-Auftragsvolumen von über EUR 130 Mio. brutto. Der Anteil von Implenia liegt bei über EUR 100 Mio. brutto. Das Projekt entspricht der Strategie von Implenia mit Fokus auf grosse, komplexe Infrastrukturprojekte. Die neue Autobahn-Eckverbindung bringt eine deutliche Verkehrsverbesserung für den gesamten nordwestdeutschen Raum.



Mit dem Bauabschnitt 2/2 wird der bereits realisierte Teil der A 281 über den Zubringer Arsten mit der A 1 verbunden. Der Auftrag der ARGE umfasst den Bau eines rund 1,7 km langen Teilstücks der Autobahnumfahrung zwischen dem Neuenlander Ring und der Kattenturmer Heerstrasse in Nähe des Bremer Flughafens. Eine 400 m lange Hochstrasse wird als Spannbetonbrücke erstellt. Um die Autobahntrasse in Hochlage zu bringen, entstehen zunächst Stützwände mit Bohrpfahlgründungen. Zum Auftragsumfang gehören ausserdem ein 290 m langes Trogbauwerk, der Einfahrtsbereich des zukünftigen Tunnels unter der Kattenturmer Heerstrasse sowie eine rund 1 km lange vierspurige Autobahntrasse zwischen dem südlichen Ende der Hochstrasse und dem Beginn des Trogbauwerkes. Das Projekt wird nach Lean Construction Methoden gesteuert. Die Arbeiten starten im Mai 2024 und sollen Anfang 2029 abgeschlossen sein.



Der neue Bremer Autobahnring soll die Lärm- und Abgassituation und damit die Lebensqualität in den umliegenden Wohngebieten deutlich verbessern. «Dass wir die DEGES als Kunden erneut von unserem integrierten Leistungsangebot für komplexe Infrastrukturvorhaben überzeugen konnten, freut uns ausserordentlich», sagt Henning Schrewe, Head Civil and Special Foundations Deutschland bei Implenia. «Mit unseren Expertinnen und Experten in den Bereichen Ingenieur- und Spezialtiefbau können wir unser integriertes Leistungsangebot als Einheit ausführen und dieses grosse Projekt erfolgreich umsetzen.» Implenia schliesst den Autobahnring rund um Bremen, darunter der Streckenabschnitt am Flughafen in Richtung eines neuen Tunnelbauwerks (Bild: © DEGES). Kontakt für Medien:

