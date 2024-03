Bausoftwareanbieter Nemetschek erhöht Dividende

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bausoftwarespezialist Nemetschek will seinen Aktionären für das vergangene Jahr mehr Dividende zahlen. So sollen 0,48 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, nach 0,45 Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Die Ausschüttung bewegt sich damit auf dem von Analysten im Durchschnitt erwarteten Niveau. Nemetschek hatte Anfang Februar bereits vorläufige Geschäftszahlen für 2023 vorgelegt.

So konnte der Bausoftwarespezialist 2023 trotz der Flaute auf dem Bau und der Umstellung auf Abo-Verträge sein Geschäft ausbauen. Der Umsatz legte 2023 um 6,2 Prozent auf 851,6 Millionen Euro zu. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieb der Gewinn mit 257,7 Millionen Euro nahezu stabil. Die entsprechende Marge ging von 32,0 auf 30,3 Prozent zurück./nas/mis