EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG erhält 34,4 Mio. Euro EU-Fördermittel

15.03.2024

Trostberg, 15. März 2024 – Der Alzchem Group AG wurde von der EU-Kommission im Rahmen des Förderinstruments ASAP („Act in Support of Ammunition Production“) nach einem europaweiten Auswahlverfahren ein Investitionszuschuss in Höhe von 34,4 Mio. Euro bewilligt. Die Alzchem Group AG will die Mittel über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren nutzen, um die Produktionskapazität von Nitroguanidin zu erhöhen und die bestehenden Anlagen zur Herstellung von Guanidinnitrat zu erneuern und zu erweitern. Guanidinnitrat ist ein Vorprodukt von Nitroguanidin, das Verwendung im Pflanzenschutz, als Treibmittel für Airbags und in zunehmendem Umfang auch in der Wehrtechnik findet. Die Förderung des Projekts wurde seitens der EU-Kommission in Abstimmung mit den Mitgliedsstaaten grundsätzlich bewilligt und heute veröffentlicht; die endgültige Zuteilung erfolgt mit dem Abschluss einer entsprechenden Fördervereinbarung voraussichtlich im Mai 2024.



