EQS-Adhoc: VARTA AG: VARTA verschiebt Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2023

VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 VARTA verschiebt Veröffentlichung der Jahresfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 Ellwangen, 15. März 2024 Der Vorstand der VARTA AG (die „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, die für den 28. März 2024 vorgesehene Veröffentlichung des Konzernabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 und des Jahresabschlusses der Gesellschaft (gemeinsam, die „Finanzberichte“) wegen der Folgen der am 13. Februar 2024 bekannt gegebenen Cyberattacke voraussichtlich bis auf ein noch festzulegendes Datum nach dem 30. April 2024 zu verschieben. Der am 13. Februar 2024 bekannt gegebene Cyberangriff auf einen Teil der IT-Systeme der Gesellschaft und das als Sicherheitsmaßnahme erfolgte Herunterfahren der IT-Systeme durch die Gesellschaft haben unter anderem dazu geführt, dass sich die Finalisierung der Finanzberichte und der Abschluss der Prüfung der Finanzberichte ungeplant verzögern, da der Zugriff auf die für die Finalisierung und Prüfung der Finanzberichte benötigten Finanzinformationen und Geschäftsunterlagen nicht oder nur äußerst eingeschränkt möglich war und nach wie vor weitgehend noch ist. Zwar hat die Gesellschaft inzwischen wieder teilweise Zugriff auf ihre IT-Systeme erlangt und hat große Teile ihrer Produktion wieder hochgefahren, aber es bestehen nach wie vor erhebliche Beeinträchtigungen, die eine Finalisierung der Finanzberichte und den Abschluss ihrer Prüfung durch den Abschlussprüfer deutlich erschweren. Infolgedessen kann der ursprüngliche Zeitplan für die Veröffentlichung der Finanzberichte nicht gehalten werden, und es ist der Gesellschaft voraussichtlich auch nicht möglich, bis zum 30. April 2024 geprüfte Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 zu veröffentlichen. Die Gesellschaft arbeitet weiter intensiv an der schrittweisen Wiederinbetriebnahme der Systeme und ist in enger Abstimmung mit ihrem Abschlussprüfer, um ihm die für die Prüfung notwendigen Geschäftsunterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen. Einen voraussichtlichen neuen Termin für die Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 wird die Gesellschaft zeitnah bekannt geben. Aufgrund der Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte kann auch die ordentliche Hauptversammlung nicht wie geplant am 23. Mai 2024 stattfinden. Ein neuer Termin wird bekannt gegeben, sobald absehbar ist, wann die Finanzberichte veröffentlicht werden.





IR@varta-ag.com Kontakt:Emanuel SicanHead of Investor Relations, VARTA AGVARTA-Platz 1, 73479 EllwangenTel.: +4979619213115IR@varta-ag.com



