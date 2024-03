EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: VERÖFFENTLICHUNG DER FY2023 ERGEBNISSE AM 21. MÄRZ 2024 UND EINLADUNG ZUR TELEFONKONFERENZ FÜR INVESTOREN AM 22. MÄRZ 2024

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: VERÖFFENTLICHUNG DER FY2023 ERGEBNISSE AM 21. MÄRZ 2024 UND EINLADUNG ZUR TELEFONKONFERENZ FÜR INVESTOREN AM 22. MÄRZ 2024



15.03.2024 / 08:37 CET/CEST

Wien, 15. März 2024 AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 am Donnerstag, den 21. März 2024, veröffentlichen werden, wie bereits im Finanzkalender 2024 angekündigt. Eine Telefonkonferenz für Investoren findet am Freitag, 22. März, um 13:00 Uhr Wiener Zeit (14:00 Uhr Athener Zeit) statt. Die Details der Telefonkonferenz finden Sie in der Einladung auf der nächsten Seite ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Technologieunternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement für den Finanz-, Regierungs- und Privatsektor an. Das Unternehmen beschäftigt international 2.500 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse notiert (ACAG). Emittent: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich Ansprechpartner: Dimitris Tzelepis Tel.: +43 1 61065 - 357

E-Mail: d.tzelepis@austriacard.com

Website: www.austriacard.com

ISIN(s): AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (prime market)

Athener Börse (Hauptmarkt)





Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 Einladung zur Telefonkonferenz Das Management der AUSTRIACARD wird eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 zu präsentieren und diskutieren. Sie und/oder Ihre Kollegen sind herzlich eingeladen, an dieser Telefonkonferenz teilzunehmen. Datum: Freitag, der 22März 2024 Zeit: 14:00 (GR)

13:00 (CET)

12:00 (UK)

08:00 (NY) Dauer: Die Telefonkonferenz wird etwa 60 Minuten dauern. Nach der Präsentation besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen. Zugang per Telefon: Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte eine der folgenden Telefonnummern:

Griechische Teilnehmer: +30 213 009 6000 oder +30 210 946 0800

Österreichische Teilnehmer: +43 720 816 079

Deutsche Teilnehmer: +49 (0) 69 2222 4493

UK-Teilnehmer: +44 (0) 800 368 1063

Teilnehmer aus den USA: +1 516 447 5632

Andere internationale Teilnehmer: +44 (0) 203 059 5872



Teilnehmer aus allen anderen Ländern können eine der oben genannten Nummern wählen.

(Bitte rufen Sie 5-10 Minuten vor dem geplanten Beginn an). Zugang zum Webcast: Die Telefonkonferenz wird live im Internet übertragen und kann über den folgenden Link aufgerufen werden: https://87399.themediaframe.eu/links/austriacard240321.html



Sollten Sie auf Schwierigkeiten stoßen, rufen Sie bitte Chorus Call Hellas S.A. unter + 30 210 9460803 an. Aufzeichnung: Eine digitale Wiedergabe der Telefonkonferenz wird etwa eine Stunde nach Ende der Telefonkonferenz bis zum 19th April 2024 zur Verfügung stehen. Bitte wählen Sie die folgenden Nummern und den PIN CODE: 65357 # von einem tonwahlfähigen Telefon: Digitale Wiedergabe GR: + 30 210 946 0929 Digital Playback UK: + 44 (0) 203 059 5874 Digital Playback US: + 1 631 257 0626 Eine Aufzeichnung der Präsentation per Webcast wird ebenfalls verfügbar sein und kann über den oben angegebenen Link abgerufen werden

