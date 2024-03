OTS: Hiscox / Zahl des Monats / Unter Beschuss: 50,8 % der kleineren ...

Zahl des Monats / Unter Beschuss: 50,8 % der kleineren IT-Dienstleister wird vermehrt Schlechtleistung vorgeworfen München (ots) - In den letzten drei Jahren haben IT-Dienstleister beobachtet, dass Auftraggeber ihnen häufiger Schlechtleistung vorwerfen. Insgesamt berichten 44,6 % der IT-Dienstleister von derartigen Erfahrungen. Besonders betroffen sind kleinere IT-Dienstleister, bei denen die Quote bei 50,8 % liegt. Große Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten bestätigen diese Entwicklung zu 40 %. Unternehmen können sich gegen den Vorwurf, ihre Leistung sei unzureichend durch eine IT-Berufshaftpflichtversicherung schützen: Bei berechtigten Schadenforderungen übernimmt der Versicherer die Schadenzahlung. IT-Dienstleister sollten darauf achten, dass sie die Versicherungssumme ausreichend hoch ansetzen. Besonders bei unbegründeten Vorwürfen ist eine IT-Berufshaftpflicht sinnvoll: Der Versicherer übernimmt die Kosten für Rechtsstreitigkeiten, um die Ansprüche abzuwehren. "Für kleinere IT-Dienstleister ist ein Schutz gegen unterstellte Schlechtleistung besonders wichtig" , erläutert Marc Thamm, Underwriting Manager Technology, Media & Communications bei Hiscox und dort verantwortlich für IT-Versicherungslösungen. "Kleinere Unternehmen werden nicht nur vermehrt mit diesen Vorwürfen konfrontiert, oft sind sie auch intern unzureichend auf solche Situationen vorbereitet. Besorgniserregend ist daher, dass gerade diese IT-Dienstleister häufig nicht ausreichend gegen Schäden versichert sind." Über die Studie: Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das Marktforschungsunternehmen techconsult der heise-Gruppe im September 2023 in einer repräsentativen Umfrage 202 Entscheiderinnen und Entscheider in IT-Dienstleistungsunternehmen zu ihrer aktuellen Lage und der Wahrnehmung unternehmerischer Risiken sowie nach ihrer Absicherung. Die Befragten bekleiden in ihren Unternehmen Positionen mit relevanter Entscheidungskompetenz, die zusätzlich Aussagen darüber treffen können, mit welchen Risiken sie in ihrem Geschäft konfrontiert sind. Die Mehrheit der befragten Entscheiderinnen und Entscheider arbeitet in Unternehmen, die zwischen 20 bis 99 bzw. 100 bis 299 Mitarbeitende beschäftigen und etwa 1 bis 5 Mio. Euro bzw. 5 bis 10 Mio. Euro Jahresumsatz erwirtschaften. Weitere Informationen finden Sie online unter: https://www.hiscox.de/research/hiscox-it-umfrage/ Pressekontakt: Hiscox Leo Molatore Arnulfstraße 31 80636 München +49 (0) 89 54 58 01 566 mailto:leo.molatore@hiscox.com Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: LHLK Agentur für Kommunikation Eva-Maria Gose-Fehlisch Tegernseer Platz 7 81541 München +49 (0) 89 720187 224 mailto:hiscox@lhlk.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15936/5735752 OTS: Hiscox