GOLD: Kommt die Dynamik zum Erliegen?! 🔴 Die aktuelle Gold-Analyse am 16.03.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Edelmetall in der letzten Handelswoche den Anstieg der Vorwoche konsolidiert hat. Es ging nicht wesentlich aufw├Ąrts, allerdings wurden die R├╝cksetzer, die sich eingestellt haben immer wieder zeitnah zur├╝ckgekauft. Zum Wochenschluss dominiert allerdings wieder Schw├Ąche. Das Tageschart ist dennoch weiterhin bullisch zu interpretieren.

Aktuelle Gold Analyse am 16.03.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr ÔÇô f├╝r aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading ­čö┤ Gold Handelsideen ­čö┤ Gold Prognose & Ausblick

Gold R├╝ckblick: (11.03.2024 - 15.03.2024)

Gold notierte am Montagmorgen bei 2.179,8 US-Dollar. Das Edelmetall lag damit 96,40 US-Dollar ├╝ber dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 2,50 US-Dollar ├╝ber dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold lief am Montag in einer Box ├╝bergeordnet seitw├Ąrts, gab am Dienstagmorgen deutlicher nach und formatierte am Dienstagabend bei 2.150,4 US-Dollar das Wochentief. Das Edelmetall konnte sich im Handelsverlauf am Mittwoch wieder etwas erholen, kam aber nicht wesentlich ├╝ber die 2.175 US-Dollar-Marke hinaus. Es folgten moderate R├╝cksetzer, die am Freitag zun├Ąchst zur├╝ckgekauft wurden, bereits am Vormittag wurde Gold wieder abverkauft. Es ging bis zum Abend an und unter die 2.160 US-Dollar. Gold bei 2.155,4 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde unter dem Niveau der Vorwoche formatiert, das Wochentief hingegen deutlich ├╝ber dem Level der Vorwoche. Nach drei Gewinnwochen hintereinander wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Verlust ausgewiesen. Die Range war deutlich kleiner als in der Woche zuvor und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 2.183,4 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 2.185,8 US-Dollar anlaufen k├Ânnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit fast perfekt gegriffen. Die R├╝cksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 2.151,8 US-Dollar nicht an unser n├Ąchstes Anlaufziel bei 2.149,6 US-Dollar.

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

