ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Novo Nordisk auf 900 Kronen - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 850 auf 900 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dieser habe sich das Management des Diabetesspezialisten zuversichtlich gezeigt, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien doppelt so hoch bewertet wie die weltweite Gruppe vergleichbarer Unternehmen angesichts der Kurs-Gewinn-Relation auf Basis der Schätzungen für 2025./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

