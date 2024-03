EQS-HV: GRENKE AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2024 in Kongresshaus Baden-Baden mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: GRENKE AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

GRENKE AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2024 in Kongresshaus Baden-Baden mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



GRENKE AG Baden-Baden Wertpapier Kennnummer A161N3

ISIN DE000A161N30 Berichtigung der am 19. März 2024 veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 19. März 2024 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf Dienstag, den 30. April 2024, 10:00 Uhr (MESZ), einberufen. Aufgrund redaktioneller Versehen sind in dem in Abschnitt II wiedergegebenen Inhaltsverzeichnis des Vergütungsberichts 2023 Fehler aufgetreten. Das Inhaltsverzeichnis des Vergütungsberichts 2023 lautet wie folgt:

Inhaltsverzeichnis A. Einführung 1 Rückblick auf das Geschäftsjahr 2023 1.1 Geschäftsentwicklung 1.2 Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat sowie Vergütungsentscheidungen 1.3 Fortentwicklungen gegenüber dem Vergütungsbericht 2022 B. Vergütung des Vorstands 1 Wesentliche Grundsätze der Vorstandsvergütung 1.1 Ziel-Gesamtvergütung 1.2 Maximalvergütung 1.3 Angemessenheit der Vorstandsvergütung 2 Das angewandte Vergütungssystem im Überblick 2.1 Fixe Vergütungsbestandteile 2.2 Variable Vergütungsbestandteile 2.2.1 Kurzfristig variable Vergütung (STI) 2.2.2 Langfristige variable Vergütung (LTI) 2.2.3 Backtesting, Malus und Clawback 3 Gewährte und geschuldete Vergütung 3.1 Amtierende Mitglieder des Vorstands 3.2 Leistungen von Unternehmen desselben Konzerns 3.3 Leistungen von Dritten 3.4 Leistungszusagen im Fall der regulären Beendigung 3.5 Leistungen und Leistungszusagen an ehemalige Vorstandsmitglieder C. Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder D. Vergleichende Darstellung der Ertragsentwicklung und der jährlichen Veränderung der Vergütung Vermerk über die formelle Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG

Im Übrigen bleibt es unverändert bei der am 19. März 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichten Fassung der Einberufung. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Baden-Baden, im März 2024 GRENKE AG Der Vorstand

