EQS-News: MGI – Media and Games Invest SE erzielt im Februar 2024 Rekordumsätze und ein organisches Wachstum von 25 %

EQS-News: MGI - Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

MGI – Media and Games Invest SE erzielt im Februar 2024 Rekordumsätze und ein organisches Wachstum von 25 %



20.03.2024 / 14:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





19. März 2024 (18:15 CET) – MGI – Media and Games Invest SE („MGI” oder das „Unternehmen”, ISIN: SE0018538068; Kürzel M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Segment ‚Scale‘ der Börse Frankfurt) freut sich, Rekordumsätze und ein außergewöhnliches organisches Wachstum für Februar 2024 verkünden zu können. Das Unternehmen kann eine beeindruckende Entwicklung bei der organischen Wachstumsrate vorweisen: von 1 % im 2. Quartal 2023 auf 16 % im vierten Quartal 2023, 18 % im Januar 2024 und schließlich 25 % im Februar 2024.

Dieser deutliche Anstieg beim organischen Wachstum baut auf den zuletzt mitgeteilten Zahlen eines sich beschleunigenden Wachstums auf und unterstreicht die starke Marktposition von MGI sowie seine anhaltende Innovationsbereitschaft. Zu den wesentlichen Faktoren für dieses robuste Wachstum gehören:

Onboarding von Neukunden : MGI hat ein erfolgreiches Onboarding von Neukunden vorgenommen und verfügt über eine umfangreiche Pipeline von weiteren Neukunden für die kommenden Quartale. Dazu gehören auch einige große, namhafte Kunden, was das Vertrauen von Branchenführern in unsere Lösungen zeigt.

: MGI hat ein erfolgreiches Onboarding von Neukunden vorgenommen und verfügt über eine umfangreiche Pipeline von weiteren Neukunden für die kommenden Quartale. Dazu gehören auch einige große, namhafte Kunden, was das Vertrauen von Branchenführern in unsere Lösungen zeigt. Gestiegene Budgets von Bestandskunden : Im Gegensatz zu den Einschränkungen beim Budget im Zeitraum 2022/2023 aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage verzeichnet MGI jetzt wieder eine Zunahme bei den Werbebudgets der Bestandskunden.

: Im Gegensatz zu den Einschränkungen beim Budget im Zeitraum 2022/2023 aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage verzeichnet MGI jetzt wieder eine Zunahme bei den Werbebudgets der Bestandskunden. Steigende Nachfrage nach Targeting-Lösungen ohne ID: Durch den Einsatz seiner KI-Technologie erfüllt MGI weiterhin die wachsende Nachfrage nach Privacy First-Werbelösungen. Unsere bahnbrechenden Leistungen bei Targeting-Lösungen ohne ID haben uns als Branchenführer etabliert und das Interesse und die Akzeptanz bei den Werbetreibenden gefördert.

Remco Westermann, CEO von MGI: „Wir haben Jahre dafür aufgewandt, Privacy First-KI-Lösungen zu entwickeln, die es Werbetreibenden ermöglichen, Kunden zu erreichen, ohne auf Identifikatoren zurückgreifen zu müssen. Unser anhaltendes Wachstum, das durch die Akquisition von Neukunden und den Ausbau unserer Partnerschaften angetrieben wird, bestätigt die Effektivität unseres Ansatzes. Was die Zukunft angeht, so freuen wir uns auf die Chancen für weitere Innovationen und Zusammenarbeit sowie die bevorstehende Einführung von neuen Produkten in unserer Wertschöpfungskette für Werbung.”

Verantwortliche Parteien

Diese Pressemitteilung enthält Insiderinformationen, die die MGI - Media and Games Invest SE gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 veröffentlichen muss. Die Informationen wurden durch die Vermittlung der unten genannten Kontaktpersonen zu dem von EQS Newswire, dem Nachrichtenverteiler von MGI, bei Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt zur Veröffentlichung eingereicht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Sören Barz

Head of Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.com

www.mgi-se.com

Danesh Zare

Senior Investor Relations Manager

+46 70 916 7932

danesh.zare@mgi-se.com

Über MGI – Media and Games Invest SE

MGI - Media and Games Invest SE (MGI) betreibt eine schnell wachsende, profitable Ad-Software-Plattform, die die weltweite Nachfrage von Werbetreibenden mit dem Angebot von Publishern abgleicht und gleichzeitig die Ergebnisse durch First-Party-Daten aus eigenen Spielen sowie KI-getriebenen Kontextdatenlösungen verbessert. MGI ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig. Durch Investitionen in organisches Wachstum und Innovation sowie gezielte M&A hat MGI einen One-Stop-Shop für programmatische Werbung aufgebaut, der es Unternehmen ermöglicht, Werbeplätze über alle digitalen Geräte (mobile Apps, Web, Connected TV und Digital Out of Home) zu kaufen und zu verkaufen, mit dem Ziel, Werbung besser zu machen. MGI ist als Societas Europaea in Schweden registriert (Registernummer 517100-0143), und die Aktien des Unternehmens sind am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Segment ‚Scale‘ der Börse Frankfurt notiert. Das Unternehmen hat drei besicherte Anleihen, die an der Nasdaq Stockholm und im Open Market der Frankfurter Börse notiert sind. Der zertifizierte Berater des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des Unternehmens und der Gruppe in Bezug auf die künftigen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in denen das Unternehmen und die Gruppe tätig sind, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und durch Wörter wie „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „schätzen“, „werden“, „sollten“, „könnten“ oder „anstreben“ oder jeweils deren Verneinung oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung, einschließlich der darin angesprochenen Pro-forma-Finanzzahlen, beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Pro-forma-Finanzzahlen widerspiegeln, angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sie sich bewahrheiten oder als richtig erweisen. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aufgrund zahlreicher Faktoren erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannt wurden. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung (einschließlich der Pro-forma-Finanzzahlen) zugrunde liegen, fehlerfrei sind, und die Leser dieser Mitteilung sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die hier ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder das Unternehmen noch irgendjemand sonst verpflichtet sich, zukunftsgerichtete Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenvorschriften vorgeschrieben.