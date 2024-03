Erste Teilnahme des Council of Indigenous Peoples an der Internationalen Tourismus-Börse Berlin: Werbung für klassische Tribal Tours

EQS Newswire / 20.03.2024 / 09:30 CET/CEST



TAIPEH, TAIWAN - Media OutReach Newswire – 20. März 2024 – Der Council of Indigenous Peoples [Rat der indigenen Völker] hat sich erstmals an einer durch das Tourismus-Büro des Ministeriums für Verkehr und Kommunikation organisierten Tour zur Tourismusförderung in europäischen Städten beteiligt. Am 1. März fand in Amsterdam (Niederlande) eine Promotionveranstaltung von Taiwan Tourism statt und vom 5. bis 7. März folgte die Teilnahme an der ITB Berlin (Internationale Tourismus Börse). Während des Promotionzeitraums luden der Council of Indigenous Peoples und das Tourismusbüro die Zuyun Cultural Music and Dance Troupe ein, um Musik und Tanz der Ureinwohner vorzuführen, und organisierte Erlebnisse wie das Herstellen von Paiwan-Glasperlenarbeiten. Der Council of Indigenous Peoples hofft darauf, Reisende aus der ganzen Welt nach Taiwan zu locken, um die vielfältigen Kulturen der indigenen Völker zu erleben.





Erleben Sie Musik- und Tanzaufführungen der Ureinwohner Taiwans sowie Paiwan-Glasperlenarbeiten

Der Council of Indigenous Peoples informierte, dass die indigenen Völker in Taiwan entweder in den Bergen oder am Meer angesiedelt sind und dass Tribal Tourism die kulturelle und ökologische Nachhaltigkeit unterstreicht, indem Orte der Entspannung für Körper und Geist geboten werden. Dies steht im Einklang mit dem diesjährigen Motto des Messestands von Taiwan: „Embrace the Mountains, Embrace the Sea, Enjoy the Circumference of the Island" []. Die verschiedenen indigenen Gruppen haben unterschiedliche Kulturen und Sprachen, die das kulturelle Erbe Taiwans bereichern. Das ganze Jahr über veranstalten viele Völker saisonale Festivals und Feierlichkeiten an verschiedenen Tagen, um Dankbarkeit und Respekt für die Natur auszudrücken.Um weitere Informationen über Tribal Tourism zu erhalten, besuchen Sie bitte die Qadaw-Website ( https://explorethesun.tw/ ).Hashtag: #CouncilofIndigenousPeoples

