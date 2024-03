GNW-Adhoc: Rackspace Technology stellt Rackspace SPOT vor - eine Cloud-Infrastruktur, die auf einem offenen Markt in Echtzeit versteigert und als sofort einsatzbereiter, vollständig verwalteter Kubernetes-Cluster geliefert wird

^SAN ANTONIO, March 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology(®) (https://www.rackspace.com/de) (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End- to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologielösungen, hat heute Rackspace SPOT vorgestellt, die weltweit einzige offene Marktauktion für Cloud-Server. Rackspace SPOT bietet eine sofortige Online-Anmeldung und einen kundengesteuerten Bieterprozess, der es den Nutzern ermöglicht, die Preise für den Rechenleistungsmarkt zu bestimmen, wobei die Kapazität als sofort einsatzbereite, vollständig verwaltete Kubernetes-Cluster bereitgestellt wird. ?Rackspace SPOT bietet ein einzigartiges Auktionsmodell in einem offenen Markt, das kosteneffiziente Cloud-Infrastrukturlösungen für kleine und mittlere Unternehmen, Startups, digitale Unternehmen und Entwickler bereitstellt", so Lance Weaver, Rackspace Technology Chief Product and Technology Officer, Private Cloud Business Unit. ?Mit hochverfügbaren Kubernetes-Clustern und marktbasierter dynamischer Preisgestaltung können Unternehmen ihre Ressourcen je nach Bedarf vergrößern oder verkleinern und Cloud-Infrastruktur zum bestmöglichen Preis beziehen. Die Transparenz des Auktionsverfahrens liefert Informationen, die es ermöglichen, Preise zu vergleichen und die kostengünstigsten Optionen zu wählen." SPOT wurde gemeinsam von Teams von Rackspace Technology und Platform9, dem führenden unabhängigen Anbieter von SaaS-verwaltetem Kubernetes, entwickelt. ?Wir freuen uns, einen Beitrag zu SPOT zu leisten, einer wichtigen Innovation auf dem Cloud-Computing-Markt", so Sirish Raghuram, Mitbegründer und Chief Growth Officer bei Platform9. ?SPOT bietet mehrere Platform9-Innovationen, wie z. B. eine neue, zentral gehostete Kubernetes-Kontrollebene, die die Kosten für Kunden senkt. Damit können Nutzer einen vollständig verwalteten Kubernetes- Cluster bereits ab 0,72 US-Dollar pro Monat bereitstellen, was um zwei Größenordnungen günstiger ist als vergleichbare Alternativen." Rackspace SPOT - Hauptmerkmale * Kubernetes-Cluster, die sich für preemptible Workloads eignen. * Integrierte Kubernetes-Kontrollebene mit der Option für eine HA- Kontrollebene. * Automatische Skalierung von Kubernetes-Clustern. * Heute in fünf globalen Regionen mit Tausenden von Servern verfügbar. * Dynamische Marktpreise durch Ausschreibungen gewährleisten den wettbewerbsfähigsten und aktuellsten Preis. * Entwicklerorientierte Programmierschnittstellen (APIs) und Open Tofu/Terraform-Anbieter. Rackspace SPOT - Hauptvorteile * Der offene Markt senkt die Preise. * Bieten Sie auf Cloud-Server aus dem großen Cloud-Kapazitätsbestand von Rackspace. Die Gebote werden in einer offenen Auktion innerhalb weniger Minuten erfüllt. * Skalierbare und verteilte Lösung für anspruchsvolle Workloads. * Der endgültige Annahmepreis der Auktion bestimmt den Marktpreis für Server. * Warnungen für Knotenvorbelegung über Slack-Webbooks. Kubernetes-Lösungen Nutzen Sie Kubernetes ohne die Komplexität der Verwaltung aller Komponenten. Sie müssen sich nicht um die Konfiguration von Hochverfügbarkeits-Upgrades oder die Fehlerbehebung kümmern. Darüber hinaus wird SPOT mit zwei Speicherklassen ausgeliefert: Solid-State Drive (SSD) und Serial ATA (SATA) für persistenten Speicher, ein netzwerkrichtlinienfähiges Calico Container Network Interface (CNI) und Load Balancer. Umfangreiche Add-Ons Bringen Sie noch heute Ihre bevorzugten K8s-Steuerkarten oder Operatoren mit, während unsere Entwickler hart daran arbeiten, diese sofort einsatzbereit zu machen: * DBaaS-Operatoren * Cluster-Sicherung * Erweiterte Überwachung * Sicherheitsüberprüfung * Werkzeuge für das maschinelle Lernen (MLOps) Klicken Sie hier (https://spot.rackspace.com/), um mehr über Rackspace SPOT zu erfahren. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de) ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com °