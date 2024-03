EQS-Adhoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA: Abschreibung einer Beteiligung

EQS-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Die Geschäftsleitung hat Kenntnis davon erhalten, dass eine im Jahr 2019 eingegangene Beteiligung im Bereich Wundversorgung im Volumen von 300 TEUR vollständig wertberichtigt werden muss. Infolgedessen ist im laufenden Geschäftsjahr kein positives Ergebnis mehr zu erwarten. Dies würde auch zu einem Ausfall der Dividende führen. Mitteilende Person:

Dr. Andreas Beyer Kontakt:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München



Mehr Informationen unter

