EQS-News: artec technologies AG: SMC Research bestätigt Kaufempfehlung für die artec-Aktie mit Kursziel 3,10 Euro

EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Research Update

artec technologies AG: SMC Research bestätigt Kaufempfehlung für die artec-Aktie mit Kursziel 3,10 Euro



21.03.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



artec technologies AG: SMC Research bestätigt Kaufempfehlung für die artec-Aktie mit Kursziel 3,10 Euro Diepholz, 21. März 2024: Im Anschluss an die Veröffentlichung der vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 hat SMC Research die Kaufempfehlung (Speculative Buy) für die Aktie der artec technologies AG (ISIN DE0005209589) bestätigt. Das Kursziel für die Aktie des Technologieunternehmens wurde von 2,90 Euro auf 3,10 Euro erhöht. Damit sehen die Analysten derzeit deutliches Kurspotential für die artec-Aktie (Schlusskurs Xetra am 20. März 2024: 1,80 Euro). Den Umsatz hat artec technologies im Jahr 2023 um 20 % gesteigert. Zugleich konnte das Unternehmen von einer deutlichen Ergebnisverbesserung berichten: Das operative Ergebnis (EBITDA) legte um 266 Prozent auf 0,53 Mio. Euro zu. Das Nettoergebnis wurde deutlich verbessert und stieg von -1,05 Mio. Euro auf 0,02 Mio. Euro. Das vollständige Research zum kostenlosen Download: https://www.smc-research.com/unternehmen/software-it/artec-technologies-ag Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. www.artec.de, www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516

21.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com