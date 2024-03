EQS-News: Performance One AG: Umsatz- und Ergebnisprognose 2023 erfüllt; Verstärkung des Wachstumskurses bei E-Mental-Health

EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Prognose/Vorläufiges Ergebnis

Performance One AG: Umsatz- und Ergebnisprognose 2023 erfüllt; Verstärkung des Wachstumskurses bei E-Mental-Health



21.03.2024 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Performance One AG: Umsatz- und Ergebnisprognose 2023 erfüllt; Verstärkung des Wachstumskurses bei E-Mental-Health

Erfolgreicher Start einer Finanzierungsrunde für die E-Health Evolutions GmbH über FunderNation

Umsatz 2023 laut vorläufiger Konzernzahlen um rund 5 % gesteigert; Rückkehr zu positivem EBITDA

Prognose 2024: stabile Umsatzentwicklung und weiterhin ausgeglichenes Ergebnis

Dr. Holger Ottleben wird neues Aufsichtsratsmitglied

Mannheim, 21. März 2024 – Die Performance One AG will 2024 mit den E-Mental-Health-Aktivitäten der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH starkes Wachstum erzielen. Erfolgreich gestartet ist heute zu diesem Zweck eine Finanzierungsrunde über die auf Impact Investments spezialisierte Plattform FunderNation. Bereits in kürzester Zeit wurde ein sechsstelliger Euro-Betrag an Eigenkapital sowie an Nachrangkapital gezeichnet. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG: „Die Kapitalbeschaffung über FunderNation ist ein weiterer wichtiger Schritt für unsere E-Mental-Health-Aktivitäten. Damit können wir das erwartete starke Wachstum mit entsprechend zusätzlichem Kapital unterlegen und gleichzeitig die Tochtergesellschaft finanziell auf eigene Beine stellen. Die Performance One AG als Muttergesellschaft wird das Wachstum natürlich auch weiterhin stark unterstützen. Ich danke schon jetzt allen Investoren, dass sie unseren E-Mental-Health-Aktivitäten zusätzliche Mittel für das Wachstum zur Verfügung stellen. Damit schaffen sie die Voraussetzung, dass unsere digitale, KI-gestützte Mental-Health-Plattform mit über 40 von Deutschlands besten Psychologen und Psychotherapeuten einen spürbaren Beitrag zur Linderung der heute ständig steigenden psychischen Belastungen leisten kann.“

Alexander von Preysing, Head of Investment Management bei FunderNation: „Mental Health und entsprechende digitale Lösungen sind weltweit bereits ein riesiger Markt mit enormen Wachstumsperspektiven. Am Kapitalmarkt spielt das Thema in Deutschland – im Gegensatz zu den USA – noch keine große Rolle. Ich bin aber sicher, dass unsere Impact-Investoren dieses drängende Thema und den Beitrag für eine Lösung durch die E-Health Evolutions GmbH erkennen und würdigen. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir bei FunderNation einmal mehr eine Vorreiterrolle bei innovativen Impact Investments einnehmen und unseren Investoren diesen spannenden Wachstumsmarkt Digital Mental Health erschließen können. Unsere Investoren können an den Chancen im E-Mental-Health-Markt wahlweise mit Eigenkapital oder über ein Nachrangdarlehen am Wachstum teilnehmen – und dabei, wie zum Beispiel durch eine Studie der Universität Mannheim belegt, Gutes tun.“

Umsatzprognose 2023 mit 5 % Wachstum erreicht

Zeitgleich zum Start der Finanzierungsrunde für die E-Mental-Health-Aktivitäten hat die Performance One AG auch vorläufige Konzernzahlen 2023 bekannt gegeben. Demnach wurde mit einem vorläufigen Konzernumsatz von 12,4 Mio. Euro der obere Bereich der Prognosebandbreite von 11,6 bis 12,6 Mio. Euro erreicht. Im Vorjahr war ein Umsatz von 11,8 Mio. Euro erzielt worden. Ergebnisseitig konnte die Prognose eines verbesserten EBITDA zwischen 0,0 Mio. Euro und 0,3 Mio. Euro erneut erfüllt werden. Im Vorjahr war noch ein EBITDA von -0,7 Mio. Euro erzielt worden; jetzt stehen für 2023 nach vorläufigen Zahlen +30 Tsd. Euro zu Buche. Tobias Reinhardt, Vorstand der Performance One AG: „Wie im Vorjahr haben wir unsere Prognosen eingehalten und sind inzwischen zu einem leicht positiven EBITDA zurückgekehrt. Das war angesichts der aktuellen allgemeinen Wirtschaftslage und der weiterhin vorhandenen Vorlaufkosten für unsere E-Mental-Health-Aktivitäten keine Selbstverständlichkeit. Mit ebenfalls leicht verbesserter Liquidität und stabilem Eigenkapital, dank erfolgreicher Finanzierungsrunden im Konzern in 2023, haben wir eine gute Grundlage für unser Basisgeschäft der digitalen Services und für die Begleitung des Wachstumskurses bei E-Mental-Health.“

Planung 2024

2024 will die Performance One AG auf Konzernebene erneut einen Umsatz in der Bandbreite zwischen 11,6 und 12,6 Mio. Euro sowie ein ausgeglichenes EBITDA erzielen. Denis Lademann: „Aus Konzernsicht gehen wir bewusst wieder konservativ an die Planung 2024 heran. Gleichzeitig teile ich die Prognose unserer Tochter E-Health-Evolutions, dass bis 2027 ein Wachstum auf 58 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von perspektivisch über 25 % möglich ist. Ein Wachstumsunternehmen mit exzellenten Voraussetzungen, einer schnell und kostengünstig skalierbaren Plattform mit 40 der besten Psychologen und Psychotherapeuten aus dem deutschsprachigen Raum und einer nahezu fertig entwickelten Mental Health Super App muss sich hohe Ziele setzen – vor allem, um möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, ihr mentales Immunsystem wirkungsvoll zu stärken.“

Wechsel im Aufsichtsrat und stärkere Ausrichtung auf Health-Sektor

Hubertus von Tiele-Winckler hat den Aufsichtsrat und die Performance One AG darüber informiert, dass er zum 31. März 2024 aus persönlichen Gründen sein Aufsichtsratsmandat niederlegt. Ihm nachfolgen wird mit Wirkung zum 1. April 2024 Dr. Holger Ottleben.

Dr. Yorck Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Performance One AG: „Ich bedanke mich herzlich auch im Namen meines Aufsichtsratskollegen und des Vorstands bei Hubertus von Tiele-Winckler für seine tatkräftiges Engagement als Aufsichtsratsmitglied in den vergangenen zehn Jahren. Unsere Zusammenarbeit war stets sehr kooperativ und immer vertrauensvoll. Wir wünschen ihm persönlich und beruflich weiterhin alles Gute! Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit mit Dr. Holger Ottleben. Ich bin mir sicher, dass wir vor allem bezüglich der immer stärkeren Ausrichtung auf E-Mental-Health von seinem Input profitieren werden. Aus seiner Zeit in leitenden Funktionen in der Strategieberatung sowie der Healthcare- und Biotech-Branche bringt er Know-how und Erfahrung mit, die der Performance One AG in dieser spannenden Wachstumsphase enorm helfen werden. Dass er auch über viel Kapitalmarkterfahrung verfügt, macht ihn für unser Gremium umso wertvoller.“

Über PERFORMANCE ONE

Performance One ist im dynamisch wachsenden E-Health-Markt aktiv und verfügt mit der KI-gestützten psychologischen Online-Plattform couch:now und der in der Entwicklung befindlichen Mental Health Super App harmony über das Potenzial, den Mental-Health-Markt zu disruptieren. Performance One will überdurchschnittlich von der prognostizierten Wachstumsdynamik des europäischen Marktes für Mental-Health-Software und -Apps profitieren, der sich bis 2028 auf rund 600 Mio. US-Dollar nahezu verdoppeln soll. Unter exklusiver Mitarbeit von über 40 der führenden Psychologen und Experten für mentale Gesundheit sowie in Kooperation mit Universitäten, Krankenkassen und Gesundheitsdienstleistern bietet Performance One eine hochgradig skalierbare, KI-gestützte Selbsthilfe für mentale Gesundheit.

Die Performance One AG verfügt über ein starkes Basisgeschäft aus digitalen Services und Produkten für international renommierte Marken, das seit Gründung 2009 vom datengetriebenen Performance Marketing stetig zu einem KI-gestützten Innovator weiterentwickelt wurde.

IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de