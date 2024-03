EQS-News: Allane Mobility Group verzeichnet 2023 Wachstum bei operativem Konzernumsatz und Vertragsbestand

EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Allane Mobility Group verzeichnet 2023 Wachstum bei operativem Konzernumsatz und Vertragsbestand



22.03.2024 / 13:15 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Allane Mobility Group verzeichnet 2023 Wachstum bei operativem Konzernumsatz und Vertragsbestand Konzernvertragsbestand wächst um 8,6 % auf 125.800 Verträge

Operativer Konzernumsatz* mit 361,2 Mio. Euro 13,0 % über Vorjahresniveau

Ergebnis vor Steuern erreicht mit 12,6 Mio. Euro die Gesamtjahresprognose Pullach, 22. März 2024 – Die Allane Mobility Group („Allane“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, ist im Geschäftsjahr 2023 – gemäß vorläufigen Berechnungen – trotz makroökonomischer Herausforderungen sowohl im Konzernvertragsbestand als auch im operativen Konzernumsatz* gewachsen. So hat sich der Konzernvertragsbestand im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 % auf 125.800 Verträge erhöht, wobei der größte Zuwachs im Geschäftsbereich Leasing generiert wurde. Daraus resultierend stieg der operative Konzernumsatz* um 13,0 % auf 361,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erreichte im Geschäftsjahr 2023 die Prognose und lag bei 12,6 Mio. Euro (Vj. 12,8 Mio. Euro). Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: „Wenngleich sich die Lieferengpässe 2023 weitestgehend aufgelöst haben, waren wir mit neuen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen – wie etwa einem deutlich gestiegenen Zinsniveau – konfrontiert. Trotz der global angespannten Gesamtsituation haben wir 2023 unsere Prognose erreicht und sowohl im Vertragsbestand als auch im operativen Konzernumsatz Steigerungen erzielt. Damit sind wir wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Die erfolgreiche Entwicklung ist insbesondere auf die bereits 2022 begonnene Zusammenarbeit mit Hyundai und die 2023 gestartete Kooperation mit Kia im Geschäftsfeld Retail Leasing zurückzuführen. Auf dieser Basis blicken wir zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2024.“ Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsfeld Retail Leasing stieg der Vertragsbestand zum 31. Dezember 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 23,7 % auf 43.600 Verträge. Im Geschäftsfeld Flottenleasing bewegte sich der Vertragsbestand mit einem Wert von 33.700 Verträgen und einem Anstieg von 0,3 % leicht über dem Niveau des Vorjahres. Auch im Geschäftsbereich Flottenmanagement stieg der Vertragsbestand: Er erhöhte sich um 3,1 % auf 48.500 Verträge. Insgesamt lag der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) mit 125.800 Verträgen 8,6 % über dem Vorjahreswert. Der operative Konzernumsatz* (exklusive Verkaufserlöse**) stieg gemäß vorläufigen Berechnungen um 13,0 % auf 361,2 Mio. Euro. Die Verkaufserlöse** für Leasingrückläufer und vermarktete Kundenfahrzeuge im Flottenmanagement erhöhten sich um 2,4 % auf 276,5 Mio. Euro. Diese Entwicklung resultiert hauptsächlich aus einem leichten Anstieg des Absatzvolumens der verkauften Fahrzeuge infolge der weiterhin hohen Nachfrage nach Gebrauchtwagen, wobei die Stückpreise im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben sind. Der Konzernumsatz, in dem der operative Konzernumsatz* und die Verkaufserlöse** enthalten sind, erhöhte sich somit insgesamt um 8,1 % auf 637,7 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Geschäftsjahr 2023 deutlich um 19,4 % auf 221,0 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag mit 12,6 Mio. Euro hingegen leicht unter dem Vorjahresniveau. Dies ist im Wesentlichen auf ein geringeres Finanzergebnis zurückzuführen, das aus gestiegenen Refinanzierungskosten infolge des höheren Zinsniveaus resultiert. Die finalen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 und einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 wird die Allane Mobility Group mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2023 am 30. April 2024 bekanntgeben. * Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte im Rahmen der Erlöserfassung nach IFRS 15 für einige Servicekomponenten eine Anpassung, sodass Allane die entsprechenden Erlöse nicht mehr in der Rolle des Prinzipals, d. h. auf Bruttobasis, sondern in der des Agenten, d. h. auf Nettobasis, erfasst. Diese Anpassung schlägt sich unter anderem im operativen Konzernumsatz nieder. Aufgrund der Anpassung veränderte sich der Vorjahreswert von 385,4 Mio. Euro um 65,8 Mio. Euro auf 319,6 Mio. Euro. ** Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte auch für die Verkaufserlöse eine Anpassung der Erlöserfassung nach IFRS 15. Allane erfasst entsprechenden Verkaufserlöse aus der Vermarktung von Kundenfahrzeugen im Geschäftsbereich Flottenmanagement nicht mehr in der Rolle des Prinzipals, d. h. auf Bruttobasis, sondern in der des Agenten, d. h. auf Nettobasis. Aufgrund der Anpassung veränderte sich der Vorjahreswert von 331,6 Mio. Euro um 61,5 Mio. Euro auf 270,1 Mio. Euro. --- Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 638 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com



Kontakt:

Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610

ir@allane.com

