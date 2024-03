EQS-News: Der Aufsichtsrat der Pfeiffer Technology AG beschließt neue Vorstandsstruktur und beruft ein weiteres Vorstandsmitglied

EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

Der Aufsichtsrat der Pfeiffer Technology AG beschließt neue Vorstandsstruktur und beruft ein weiteres Vorstandsmitglied



22.03.2024 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Der Aufsichtsrat der Pfeiffer Vacuum Technology AG beschließt neue Vorstandsstruktur und beruft ein weiteres Vorstandsmitglied Asslar, 22. März 2024. Der Aufsichtsrat der Pfeiffer Vacuum Technology AG hat beschlossen, Herrn Thilo Rau zum Chief Information Officer (CIO) und Vorstandsmitglied zu bestellen. Damit wurde der Vorstand auf drei Personen erweitert. Herr Rau ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und derzeit Chief Financial Officer von Busch Vacuum Solutions. Die neue Position des Chief Information Officer soll die nachhaltige Bewältigung informationstechnischer Herausforderungen der Pfeiffer Vacuum Technology AG sicherstellen. „Thilo Rau war Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, ist ein Finanzexperte und hat schon viele IT-Projekte bei der Busch Group erfolgreich verantwortet. Er soll die Zusammenführung wichtiger Funktionen in die Matrix der Busch-Gruppe beschleunigen.“ sagt Frau Ayla Busch, Vorsitzende des Aufsichtsrats. Herr Thilo Rau, CIO von Pfeiffer Vacuum Technology AG, ergänzt: „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben. Mein Ziel ist es, durch verstärkte Zusammenarbeit und einen integrativen Ansatz die Herausforderungen gemeinsam mit dem gesamten Team zu meistern. So werden wir die Wettbewerbsfähigkeit von Pfeiffer Vacuum und Busch Vacuum Solutions stärken.“ Zeitgleich hat der Aufsichtsrat Herrn Wolfgang Ehrk, COO, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Mit Blick auf die veränderte Vorstandsstruktur wurden zudem die einzelnen Vorstandsressorts neu zugeordnet. Frau Dr. Britta Giesen führt weiter die Vorstandsressorts Globaler Vertrieb & Service, Globale F&E, Produkt Management, CSR und Personal. Herr Wolfgang Ehrk verantwortet unverändert die Vorstandsressorts Global Operations, Einkauf, Qualität & EHS, Continuous Improvement und Supply Chain Management. Herr Thilo Rau übernimmt die Vorstandsressorts Informations- und Kommunikationstechnologien, Finanzen und Controlling, Compliance, Recht, Kommunikation und Investor Relations. Mit Blick auf den bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Pangea GmbH wird das eigenständige Vorstandsressort Konzernstrategie aufgelöst.



Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations

Heide Erickson

T +49 6441 802 1360

Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.com

Über Pfeiffer Vacuum

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 4.000 Mitarbeitende und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.



Mehr Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.com

22.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com