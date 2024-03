EQS-News: ELARIS AG plant weiteren Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzes und arbeitet mit erfahrenem internationalen Partner zusammen

EQS-News: ELARIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ELARIS AG plant weiteren Ausbau des Vertriebs- und Servicenetzes und arbeitet mit erfahrenem internationalen Partner zusammen



22.03.2024 / 17:30 CET/CEST

Bad Dürkheim, 22. März 2024 – Die ELARIS AG (“ELARIS”, ISIN DE000A37FT17), ein innovatives E-Mobility-Unternehmen, plant im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie den weiteren Ausbau ihres Vertriebs- und Servicenetzes. Dabei arbeitet ELARIS mit einem erfahrenen internationalen Partner zusammen. Ziel ist es, eine noch höhere Verfügbarkeit der ELARIS-Elektroautos in Verbindung mit einem leistungsfähigen und flächendeckenden Angebot an Wartungsmöglichkeiten und Ersatzteilen zu kombinieren. Der renommierte Partner ist auf die Automobilindustrie fokussiert und berät E-Mobility-Unternehmen strategisch bei Zukunftsthemen, wie u. a. Nachhaltigkeit und datengetriebenem Marketing. Das Unternehmen unterstützt ELARIS bei der Expansion.



Im Zuge dieser nationalen und internationalen Expansion hat der Vorstand von ELARIS beschlossen, die bis Ende April laufende Zusammenarbeit mit der Euromaster-Gruppe in Deutschland im Bereich Service und Vertrieb nicht zu verlängern.



Neben der fortlaufenden Optimierung von Vertrieb und Service in Deutschland plant ELARIS intensiviert den internationalen Roll-out.



Lars Stevenson, CEO und Gründer der ELARIS AG: „Wir sind überzeugt, dass die Fokussierung und die strategische Kooperation mit dem internationalen Partner einen wichtigen Baustein für den künftigen Markterfolg von ELARIS bildet. Im Bereich Vertrieb und Service heben wir weitere Potenziale und können zusätzliche Zielgruppen ansprechen.“





