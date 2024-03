Deutsche Bank-Aktie: Ist der niedrige Kurs eine Einstiegsgelegenheit?

Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) ist im letzten halben Jahr um mehr als 30 % auf aktuell 12,75 Euro gestiegen (Stand 08.03.2024). Damit hat die Aktie des größten deutschen Geldhauses die schon gute Performance des DAX noch deutlich übertroffen. Trotz des Kursanstiegs zählt die Aktie aber immer noch zu den am günstigsten bewerteten DAX-Mitgliedern. Hat die Aktie also noch Luft nach oben?

Ist die Deutsche Bank-Aktie ein Schnäppchen?

In den letzten Jahren hat die Deutsche Bank große Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Umbaupläne gemacht. Noch vor fünf Jahren steckte die Bank tief in den roten Zahlen und hat Jahr für Jahr die eigenen Prognosen verfehlt. Inzwischen ist davon nichts mehr zu spüren. Dank der Kostensenkungen und dem veränderten Zinsumfeld ist die Bank heute wieder hochprofitabel.

Im vergangenen Jahr lag der Nettogewinn schon wieder bei 4,2 Mrd. Euro, oder 2,03 Euro je Aktie. Zwar lag das Nettoergebnis im Geschäftsjahr 2022 sogar noch höher, aber damals hatte eine Steuerrückzahlung geholfen. Vor Steuern lag der Gewinn im letzten Geschäftsjahr über dem Vorjahreswert.

Für die Aktionäre soll es daher in diesem Jahr eine um 50 % höhere Dividende geben. Je Aktie werden 0,45 Euro ausgezahlt. Legt man sich die Aktie jetzt ins Depot, bekommt man allein darüber eine Rendite von 3,5 %. Aber es kommt noch besser!

Denn zusätzlich zur Dividende wird die Bank in der ersten Jahreshälfte für 675 Mio. Euro eigene Aktien zurückkaufen. Das sind auf die aktuelle Zahl der ausstehenden Aktien umgerechnet weitere 0,32 Euro.

Das sind erstmal alles sehr gute Nachrichten. Dennoch ist die Deutsche Bank noch lange nicht am Ziel. Beispielsweise liegt die Rendite auf das harte Eigenkapital bei nur 7,4 %. Im internationalen Vergleich ist das ein sehr niedriger Wert. Einige amerikanische Banken erreichen eine doppelt so hohe Rendite. Hier hat die Deutsche Bank also noch sehr viel zu tun.

Steigende Gewinne werden den Aktienkurs heben

Tatsächlich hat sich die Bank das Ziel gesetzt die Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital bis 2025 auf mehr als 10 % zu steigern. Das bedeutet auch, dass die Bank bis dahin sehr viel Kapital generieren wird. Deshalb sollen die Ausschüttungen an die Aktionäre in den nächsten Jahren kräftig weiter steigen.

Für das nächste Jahr stellt die Deutsche Bank bereits eine Dividende von 0,68 Euro je Aktie in Aussicht, wenn die eigenen Ziele erreicht werden. Gleichzeitig wird es dann auch einen weiteren Aktienrückkauf in 50 % größerem Umfang geben. 2026 soll dann nach aktueller Planung im besten Fall eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Beim aktuellen Aktienkurs würde alleine die Dividendenrendite also auf fast 8 % steigen!

Die hohe Ausschüttung kann sich die Deutsche Bank tatsächlich locker leisten, wenn man die gesteckten Ziele erreicht. Denn bei einer Eigenkapitalrendite jenseits von 10 % würde der Nettogewinn je Aktie in der Größenordnung von 3 Euro liegen.

Insgesamt hat die Aktie das Potenzial weiter überdurchschnittlich zu performen. Denn trotz des starken Kursanstieg der letzten Monate zahlt man aktuell nur das 6-Fache des letzten Jahresgewinns für die Aktie. Steigen die Gewinne wie geplant munter weiter, schmilzt auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis weiter zusammen. Gleichzeitig steigt auch die Dividendenrendite in dem Fall immer weiter. Früher oder später wird das den Aktienkurs weiter in die Höhe treiben.

