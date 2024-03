EQS-News: CompuGroup Medical USA kündigt Staffelstabübergabe in der CEO-Position des US-Geschäfts an

EQS-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

CompuGroup Medical USA kündigt Staffelstabübergabe in der CEO-Position des US-Geschäfts an



Austin, Texas – CompuGroup Medical (CGM) ernennt Benedikt Brueckle mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum neuen Chief Executive Officer für die USA. Damit kommt es zur Staffelstabübergabe in der Führung des US-Geschäftes, das gemessen am Umsatz der zweitwichtigste Markt für CGM ist. Brueckle tritt die Nachfolge von Derek Pickell an, der Ende 2024 in den Ruhestand gehen wird. In den vergangenen drei Jahren hat CompuGroup Medical in den USA ein ausgezeichnetes, profitables Wachstum erzielt und die Zahl der Kunden deutlich gesteigert, unter anderem aufgrund des Rollouts von eMEDIX an die APRIMA-Kundenbasis. Produktqualität und Kundenzufriedenheit spiegeln sich in mehreren Auszeichnungen wider, darunter die 2024 gewonnenen Best in KLAS Awards für ARIA Health Services und TOP 3 für APRIMA.

„Wir danken Derek Pickell für seinen großen Beitrag zum Erfolg von CompuGroup Medical US“, sagt Michael Rauch, CEO von CompuGroup Medical SE & Co. KGaA. „Wir freuen uns, dass wir mit Benedikt Brueckle eine herausragende und erfahrene Führungskraft aus unserem Haus zum CEO benennen können. Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen unter seiner Führung weiter prosperieren und Maßstäbe in der Healthcare IT setzen wird“, so Rauch weiter.

Unter der Führung des scheidenden US-CEOs Derek Pickell hat das Unternehmen zahlreiche Meilensteine erreicht, wie zum Beispiel die erfolgreiche Integration von eMDs. „Ich bin dankbar, mit diesem großartigen Führungsteam zusammenzuarbeiten, und freue mich darauf, Benedikt für den Rest des Jahres beim erfolgreichen Übergang in die Rolle des US-CEOs zu begleiten“, sagt Pickell.

Brueckle ist seit mehr als 13 Jahren bei CompuGroup Medical tätig und leitete unter anderem die Übernahme von eMDs im Jahr 2020. Er verfügt über einen großen Erfahrungsschatz und eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der E-Health-Branche sowie über besondere Expertise bei der Förderung von Innovationen und der Entwicklung strategischer Partnerschaften. „CompuGroup Medical US ist gut aufgestellt, um auch in Zukunft profitables Wachstum zu erzielen. Mit unseren Arzt- und Laborinformationssystemen haben wir ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal auf dem US-amerikanischen Markt. Wir sind der einzige Anbieter von Arztinformationssystemen und ambulanten elektronischen Patientenakten, der mit eMEDIX über ein eigenes Abrechnungshaus verfügt und mit eigenen Laborinformationssystemen auch die gesamte Patientenreise abdecken kann. Davon profitieren auch unsere Kunden, von der kleinen Praxis bis hin zu größeren Gesundheitseinrichtungen“, hebt Brueckle hervor.