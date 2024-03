Goldpreis weiter nahe 2.200 Dollar – Das ist diese Woche wichtig

Nach Erreichen eines neuen Rekordhochs machen Gold-Anleger temporär Kasse. Dennoch könnte das Edelmetall an seiner jüngsten Rekordjagd schon bald weiter anknüpfen. Neben diversen Fed-Vertretern warten Marktteilnehmer gespannt auf die US-Preisdaten am Freitag.

Für eine Feinunze (Kassa) müssen Investoren am Montagmittag rund 2.170 Dollar auf den Tisch legen (+0,22 Prozent).

Aussicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen hält Anleger bei der Stange

In der verkürzten Handelswoche vor Ostern könnte sich die Rallye am Goldmarkt möglicherweise zunächst weiter fortsetzen. Nach der Fed-Notenbanksitzung vom vergangenen Mittwoch bleibt die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen offensichtlich das Zünglein an der Waage. Der US-Währungshüter hatte insgesamt drei Zinssenkungen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. In diesem Zusammenhang können zinslose Anlagen gegenüber festverzinslichen Werten an Attraktivität gewinnen.

