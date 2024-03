Der Dax dürfte sich am Dienstag seinem Vortagesrekord von 18.285 Punkten nähern. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 18 282 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, wird kaum verändert erwartet.

In den vergangenen drei Handelstagen hatte der Dax jeweils einen Höchststand erreicht. Sein Jahresplus beläuft sich derzeit auf neun Prozent. Laut den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist der Aufwärtsimpuls intakt, allerdings legten Überkauft-Signale eine Korrektur nahe.

An der Wall Street hatten die Indizes ihre jüngste Rekord-Rally erst einmal nicht fortgesetzt. Dies gilt auch für den japanischen Nikkei, der in der Vorwoche erstmals die Marke von 41.000 Punkten übertroffen hatte.

Am deutschen Markt stehen am Dienstag vor allem Nebenwerte aus dem SDax Fokus. Am Vortag war der Kleinwerteindex auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren geklettert. Die Experten von Index Radar hatten jüngst bereits darauf hingewiesen, dass Nebenwerte zu einer Aufholjagd ansetzen könnten. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich aufgehellt, die Belastungen durch hohe Energiepreise und erschwerte Refinanzierungsbedingungen rückten offenbar allmählich in den Hintergrund. Unternehmen aus dem SDax seien deutlich stärker mit der heimischen Wirtschaft verflochten als global aufgestellte Dax-Konzerne und hätten bisher weniger von der guten Stimmung am Aktienmarkt profitiert.

Leichte Kursverluste an der Wall Street

Leichte Kursverluste haben das Bild an den US-Aktienmärkten zum Wochenauftakt geprägt. Händler warten auf wichtige Konjunkturdaten, die weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed geben könnten.

Der Dow Jones gab am Montag um 0,41 Prozent nach und weitete damit die Verluste vom Freitag aus. Am Donnerstag hatte der Dow ein Rekordhoch erklommen. Zwar wird auch in den USA am Karfreitag nicht gehandelt, Konjunkturdaten werden aber veröffentlicht. Im Fokus steht das Inflationsmaß PCE, das von der Fed als bevorzugter Preisindikator betrachtet wird.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 40.398 -0,04 Prozent Hang Seng 16.692 +1,33 Prozent CSI 300 3.542 +0,48 Prozent

Renten

Anleihenindex Kurs Veränderung Bund-Future 132,67 +0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,3655 -0,36 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,248 -0,07 Prozent

Devisen: Euro legt zum US-Dollar weiter zu

Im Tagesverlauf dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA im Mittelpunkt stehen. Am Nachmittag werden Auftragszahlen zu langlebigen Gütern wie Maschinen erwartet. Hinzu kommen Daten vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung. In Deutschland stehen am Morgen ebenfalls Zahlen zum Konsumklima an. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane absolviert einen öffentlichen Auftritt, allerdings erst am Abend.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0848 +0,10 Prozent USD / JPY 151,38 -0,02 Prozent EUR / JPY 164,22 +0,08 Prozent

Ölpreise treten auf der Stelle

Nach Preisaufschlägen von rund eineinhalb Dollar zum Wochenstart gab es am Dienstag zunächst keine entscheidenden Impulse. Unterstützung kam zuletzt von dem etwas schwächeren Dollar, der die Nachfrage nach Erdöl wechselkursbedingt antrieb. Für grundsätzliche Unterstützung sorgen das knappe Angebot großer Förderstaaten in der Opec+ und die zahlreichen geopolitischen Risiken. Die Nachfrage nach Öl, Benzin und Diesel gilt hingegen konjunkturell bedingt als eher schwach.

Sorte Kurs Veränderung Brent 86,86 USD +0,11 USD WTI 82,05 USD +0,10 USD

