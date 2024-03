GNW-Adhoc: Generalversammlung 2024: Tecan beantragt Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds und verschiedene Anpassungen der Statuten

^Generalversammlung 2024: Tecan beantragt Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds und verschiedene Anpassungen der Statuten * Monica Manotas als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorgeschlagen * Verwaltungsrat wird alle bisherigen Mitglieder zur Wiederwahl vorschlagen * Verschiedene Statutenänderungen zur Anpassung an neue Gegebenheiten beantragt * Erstmals Bericht über nichtfinanzielle Belange zur Genehmigung unterbreitet * Erhöhung der Dividende von CHF 2.90 auf CHF 3.00 pro Aktie beantragt Männedorf, Schweiz, 26. März 2024 - Der Verwaltungsrat der Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) wird der Generalversammlung vom 18. April 2024 die Wahl von Monica Manotas als zusätzliches Mitglied des Gremiums beantragen. Monica Manotas war von 1999 bis 2023 bei Thermo Fisher Scientific tätig, einem der weltweit grössten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Labore und Kliniken, zuletzt als Senior Vice President and President, Life Sciences and Laboratory Products Group. In ihren verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen, darunter auch im Finanzwesen, arbeitete Monica Manotas in Frankreich, Spanien, den USA und der Schweiz. Die kolumbianische und US-amerikanische Staatsbürgerin verfügt über einen Universitätsabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen. Mit ihrer langjährigen internationalen Erfahrung in der Life-Science-Branche und ihrer ausgewiesenen Expertise in Finanzen verfügt Monica Manotas über beste Voraussetzungen für die Arbeit im Tecan-Verwaltungsrat. Alle sieben derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden den Aktionärinnen und Aktionären zur Wiederwahl vorgeschlagen, einschliesslich von Lukas Braunschweiler für das Präsidium. Den Vorsitz des Prüfungsausschusses wird Matthias Gillner übernehmen, vorbehältlich seiner Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats. Als weitere Mitglieder des Prüfungsausschusses sind Lukas Braunschweiler (neu) und Karen Huebscher (bisher) vorgesehen. Verschiedene Anpassungen der Statuten beantragt Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung eine Reihe von Statutenänderungen zur Genehmigung vorlegen. Mit diesen sollen die Statuten an das revidierte Aktienrecht angepasst und aktuellen Best Practices im Bereich Corporate Governance Rechnung getragen werden. So sollen die Statuten die Möglichkeit schaffen, Generalversammlungen bei Bedarf auch virtuell durchführen zu können, wobei die Ausübung der Aktionärsrechte wie bei einer physischen Generalversammlung zu gewährleisten ist. Um ein breites Spektrum von Fähigkeiten und eine angemessene Diversität im Tecan-Verwaltungsrat sicherzustellen, soll die Maximalzahl der Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte von sieben auf acht Mitglieder erhöht werden. Tecan will zudem die Bestimmung des Unternehmenszwecks ausweiten, um das Streben nach einer nachhaltigen Wertschöpfung auch in den Statuten zu verankern. Nachhaltigkeitsberichterstattung weiterentwickelt Erstmals wird Tecan der Generalversammlung einen Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Jahr 2023 zur Genehmigung unterbreiten. Zum einen erfüllt das Unternehmen damit eine neue gesetzliche Vorgabe. Zum anderen erhöht es die Transparenz und Verbindlichkeit seiner Nachhaltigkeitsberichterstattung, die schon mit dem Geschäftsbericht 2007 startete und seither laufend weiterentwickelt wurde. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange zum Jahr 2023 wurde als Teil des Geschäftsberichts am 12. März 2024 veröffentlicht. Dividendenerhöhung beantragt Aufgrund des soliden zugrunde liegenden Umsatzwachstums und einer Steigerung der Rentabilität, des Reingewinns und des Geldzuflusses im Gesamtjahr 2023 sowie auf der Grundlage eines weiterhin positiven Geschäftsausblicks wird der Verwaltungsrat von Tecan eine Erhöhung der Dividende von CHF 2.90 auf CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d.h. CHF 1.50, wird aus der vorhandenen Kapitaleinlagereserve ausbezahlt und unterliegt somit nicht der Verrechnungssteuer. Wichtige kommende Termine * Der Bericht zum ersten Halbjahr 2024 wird am 13. August 2024 veröffentlicht. * Der Capital Markets Day findet am 22. Oktober 2024 statt. Über Tecan Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren ? von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2023 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 1.074 Mio. (USD 1.194 Mio.; EUR 1.108 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191). Für weitere Informationen: Tecan Group Martin Brändle Senior Vice President, Corporate Communications & IR Tel. +41 (0) 44 922 84 30 Fax +41 (0) 44 922 88 89 investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com) www.tecan.com (http://www.tecan.com) °